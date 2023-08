Acqualadroni, "fogna in via della Fusta" VIDEO - Tempostretto

La segnalazione di un lettore; "Da giorni scorre e non c'è stato alcun intervento risolutico, La puzza è insopportabile"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275 da parte del lettore Giuseppe Smedile, che ha inviato un video: “Ad Acqualadroni, in via della Fusta n. 23, da venerdì esce la fogna ininterrottamente. Numerose le segnalazioni per la sistemazione ma, ad oggi, nessun intervento risolutivo. Questa è la via che porta nella chiesa e le persone sono costrette a tornare indietro perché impossibilitate a passare, comprese alcune novantenni. Il fetore è impressionante, da non credere”.

Continua il cittadino: “In questa via, nell’arco di 20 giorni, sono stati fatti due interventi di espurgo e siamo sempre con la fogna che scorre come fosse un fiumiciattolo. Probabilmente dovrebbero essere sostituiti i tubi o servono altri interventi mirati per risolvere il problema definitivamente, mi auguro in tempi brevissimi”.

