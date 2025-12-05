Acquario di Villa Mazzini, ecco i fondi per il completamento

Il progetto per la ristrutturazione finale ottiene il finanziamento da 1,4 milioni di euro

MESSINA – 1 milione e 400mila euro per il “Completamento dei lavori di ristrutturazione dell’Acquario Comunale“. Il progetto è ora finanziato coi fondi del Poc Metro, dopo le peripezie dell’appalto precedente.

La necessità di finanziare un progetto di “Completamento”, infatti, si è resa indispensabile a causa dei problemi emersi durante i precedenti lavori di recupero dell’Acquario di Villa Mazzini, che è chiuso da tempo.

Le opere eseguite non erano state ritenute a regola d’arte, in particolare a causa di gravi difetti nell’impermeabilizzazione delle vasche. Questi guasti strutturali hanno impedito l’apertura e la messa in funzione della struttura, rendendo necessario l’elaborazione di un nuovo progetto, oggi finanziato, per sanare le criticità tecniche e completare definitivamente l’opera.

Articoli correlati