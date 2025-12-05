Policlinico di Messina, nati tre gemelli. Tendenza in lieve crescita per le nascite nel 2025

Un parto programmato con cesareo a 33 settimane

Stanno bene e torneranno presto a casa i tre gemellini nati qualche giorno fa al Policlinico di Messina. Sono due maschi, 1300 e 1840 grammi, e una femmina di 1120 grammi.

La mamma, 31 anni, è stata seguita dai professionisti dell’Unità Operativa Complessa di Ginecologia e Ostetricia diretta dal prof. Stefano Cianci.

Un parto programmato con cesareo a 33 settimane che si inserisce in un anno positivo di nascite per l’azienda ospedaliera universitaria dove ad oggi si registra un tendenza in salita, con 16 parti in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

“La gestione di un parto trigemellare a 33 settimane – sottolinea il prof. Cianci – richiede elevata preparazione, coordinamento multidisciplinare e tempestività clinica. Il risultato positivo ottenuto testimonia l’eccellenza e la sicurezza dell’assistenza materno-infantile del nostro Policlinico. La collaborazione tra Ostetricia, Anestesia, Neonatologia e la Terapia Intensiva Neonatale rappresenta il vero punto di forza del nostro lavoro. Ringrazio tutto il personale coinvolto per il lavoro di squadra e per la professionalità posta ogni giorno nell’assistenza alle madri e ai neonati”.

“I piccoli – afferma la professoressa Eloisa Gitto – sono stati sottoposti a monitoraggio continuo dei parametri vitali oltre che a controlli specifici per garantire un pieno adattamento alla vita extrauterina. Due di loro sono stati aiutati da un punto di vista respiratorio in ventilazione non invasiva con la Ncpap (Pressione Positiva Continua nelle Vie Aeree, ndr). Dopo la dimissione saranno seguiti per i monitoraggi all’interno dei nostri ambulatori”.

“Una buona notizia – ha detto il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito – non solo perché un segnalo positivo in un contesto complessivo in cui è prevalente la denatalità, ma anche perché valorizza il ruolo del nostro punto nascita che, come ospedale universitario, ha al suo interno tutte le specialità per poter assistere al meglio mamme e bambini”.

In sala operatoria erano presenti i medici Alessandro Mondo, Annalisa Retto e Alessia Torre e l’ostetrica di sala Marzia Costanzo. Fondamentale il supporto dell’anestesista Francesco Puliatti. Subito dopo la nascita i bimbi sono stati presi in carico dai professionisti dell’Unità Operativa Complessa di Patologia e Terapia intensiva neonatale diretta dalla prof. Eloisa Gitto; ad assistere i piccoli c’erano le mediche Raffaella Mallamace e Carmen Damiani e gli infermieri Davide Papale e Eliana Cordaro, dell’Unità di Patologia e Tin.