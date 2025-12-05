 Rubate le piantine di Natale di Piazza Lo Sardo

Segnalazione WhatsApp

venerdì 05 Dicembre 2025 - 09:28

Gli incivili tentano di portarci via la bellezza e di ostacolare la crescita di un senso positivo di comunità. Non la devono avere vinta

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Piazza Lo Sardo. È proprio vero che a Messina non si apprezza nulla. Intorno all’albero di Natale già piantine divelte”.

Gli incivili, purtroppo, sono sempre pronti a portarsi via la bellezza, ad aggredire senza vergogna il bene comune e a tentare di ostacolare il faticoso percorso verso un senso positivo di comunità. Questi soggetti vanno isolati e, se individuati, perseguiti con il giusto rigore. Speriamo che quanto accaduto in Piazza Lo Sardo non si ripeta in altre zone della città in cui si stanno installando le decorazioni natalizie.

