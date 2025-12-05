 Messina. Domenica mattina via Palermo diventa "Street Market"

Messina. Domenica mattina via Palermo diventa “Street Market”

Marco Ipsale

Messina. Domenica mattina via Palermo diventa “Street Market”

venerdì 05 Dicembre 2025 - 09:10

Evento commerciale con esposizione di auto e moto storiche

MESSINA – Gli operatori del Mercato Muricello e di Via Palermo trasformeranno una porzione di via Palermo in uno “Street Market”, con intrattenimento pubblico e una esposizione di motocicli, ciclomotori e auto storiche.

Un evento per incentivare il commercio

L’evento nasce da una richiesta degli stessi operatori del quartiere, accolta dall’Amministrazione come iniziativa legittima per stimolare lo sviluppo commerciale dell’area centrale della città.

Gli organizzatori saranno obbligati a proprie cure e spese a provvedere all’interdizione della strada, alla delimitazione dell’area e alla collocazione di tutta la segnaletica necessaria, oltre a garantire il transito pedonale in sicurezza e l’accesso ai mezzi di soccorso in caso di emergenza.

Le modifiche al traffico di domenica

I provvedimenti viabili saranno in vigore per la sola giornata di domenica 7 dicembre 2025, nella fascia oraria dalle ore 10 alle ore 13:30.

Sarà istituito il divieto di sosta e di transito nel tratto di via Palermo compreso tra Largo La Corte Cailler e Viale Regina Margherita/Viale Regina Elena.

Il transito sarà consentito esclusivamente ai veicoli diretti agli accessi laterali privati regolarmente autorizzati e agli stalli di sosta personalizzati per persone con disabilità.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

“Casa delle emozioni”, il nuovo servizio integrativo all’infanzia di Messina Social City VIDEO
La sanità in Sicilia e la politica come l’orchestrina del Titanic
Parco di Naxos, in finanziaria 14,5 milioni per porto turistico e castello di Schisò
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED