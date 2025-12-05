Messina. Domenica mattina via Palermo diventa “Street Market”

Evento commerciale con esposizione di auto e moto storiche

MESSINA – Gli operatori del Mercato Muricello e di Via Palermo trasformeranno una porzione di via Palermo in uno “Street Market”, con intrattenimento pubblico e una esposizione di motocicli, ciclomotori e auto storiche.

Un evento per incentivare il commercio

L’evento nasce da una richiesta degli stessi operatori del quartiere, accolta dall’Amministrazione come iniziativa legittima per stimolare lo sviluppo commerciale dell’area centrale della città.

Gli organizzatori saranno obbligati a proprie cure e spese a provvedere all’interdizione della strada, alla delimitazione dell’area e alla collocazione di tutta la segnaletica necessaria, oltre a garantire il transito pedonale in sicurezza e l’accesso ai mezzi di soccorso in caso di emergenza.

Le modifiche al traffico di domenica

I provvedimenti viabili saranno in vigore per la sola giornata di domenica 7 dicembre 2025, nella fascia oraria dalle ore 10 alle ore 13:30.

Sarà istituito il divieto di sosta e di transito nel tratto di via Palermo compreso tra Largo La Corte Cailler e Viale Regina Margherita/Viale Regina Elena.

Il transito sarà consentito esclusivamente ai veicoli diretti agli accessi laterali privati regolarmente autorizzati e agli stalli di sosta personalizzati per persone con disabilità.