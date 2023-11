Acquedotto Fiumefreddo, i lavori procedono senza sosta: 40 tecnici impegnati - Tempostretto

Già quasi ultimati gli interventi a Piedimonte. Ma per il completo ritorno alla normalità nella distribuzione idrica bisognerà attendere domenica

Proseguono secondo tabella di marci i lavori sui nove cantieri attivati oggi simultaneamente sull’acquedotto Fiumefreddo che rifornisce la città di Messina. Amam sta impegnando oltre 40 tecnici per ridurre al minimo i disagi per la popolazione. Le operazioni in corso, avviate questa mattina alle ore 07, nel tratto compreso tra Piedimonte e Sant’Alessio, vanno avanti senza intoppi. A Piedimonte Etneo, in particolare, si sta già procedendo alla saldatura della porzione di condotta su cui si è intervenuti, mentre nei cantieri di Sant’Alessio e Taormina (Trappitello) i tecnici stanno ultimando il montaggio delle nuove apparecchiature previste nell’intervento progettuale di questo primo step.

Ricordiamo che se tutto si concluderà come da previsioni, già dalla mattinata di sabato l’acqua potrebbe tornare a scorrere nella condotta. Ma i tempi di ripristino della distribuzione idrica in città non potranno essere immediati e avverranno gradualmente nell’arco delle successive 24 ore per normalizzarsi nella giornata di domenica 19 novembre.