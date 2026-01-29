Messina. Oggi rimangono chiusi parchi e cimiteri per il forte vento e possibili mareggiate

Ordinanza del sindaco Basile a seguito dell'avviso meteo diramato dalla Protezione civile regionale. L'obiettivo è prevenire situazioni di rischio

MESSINA – Forti venti e possibili mareggiate. Il sindaco di Messina Federico Basile ha disposto, con ordinanza n. 18 del 28.01.2026, la chiusura di tutte le ville comunali e dei cimiteri cittadini per l’intera giornata di oggi dalle ore 00.00 alle ore 24.00, a seguito dell’avviso meteo diramato dalla sala operativa del Dipartimento regionale della Protezione civile. Le forti raffiche di maestrale, spiega il nostro meteorologo Daniele Ingemi (leggi qui le previsioni), potrebbero raggiungere picchi di 100 km orari e investiranno soprattutto il versante tirrenico del messinese e la costa tirrenica della Calabria.

L’allerta riguarda le zone A e I, comprensive del territorio comunale di Messina, per le quali sono previste raffiche di vento da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

“Il provvedimento si rende necessario al fine di prevenire situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità, in considerazione dei possibili pericoli derivanti dalla caduta di rami, alberi, tegole o altre strutture instabili, in particolare all’interno di aree alberate e luoghi aperti al pubblico”, spiega l’amministrazione.

“Con la stessa ordinanza è stato inoltre disposto il divieto di sosta in prossimità di aree alberate ed è rivolto l’invito alla massima prudenza negli spostamenti, evitando il transito pedonale e veicolare nelle zone maggiormente esposte al rischio”. L’amministrazione comunale “invita la cittadinanza a attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite e a seguire gli aggiornamenti diramati attraverso i canali istituzionali”.

