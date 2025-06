Acquedotto Fiumefreddo, indagini e prove tecniche. Enel garantisce fornitura ordinaria

Sopralluogo congiunto da parte di Amam ed E-Distribuzione

Si è svolto oggi pomeriggio un sopralluogo congiunto a Fiumefreddo nell’impianto di Torrerossa tra Amam e i responsabili di servizio di E-distribuzione per affrontare le criticità che stanno interessando la rete elettrica e, di conseguenza, l’approvvigionamento idrico della città.

A seguito del confronto, i tecnici di e-distribuzione avvieranno sin da subito una campagna di indagini e prove tecniche per attuare gli interventi risolutivi ai problemi rilevati.

Enel al momento ha garantito una fornitura ordinaria. Nel caso di ulteriori micro interruzioni E-distribuzione ha assicurato un supporto tecnico potenziato e una maggiore tempestività negli interventi, secondo quanto definito congiuntamente con Amam.

Per ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza, sono stati potenziati intanto i servizi a supporto della popolazione: l’impiego di autobotti e l’attivazione della funzione F9 del Piano Comunale di Protezione Civile, che consente di gestire in modo strutturato e tempestivo l’assistenza ai cittadini, con il coinvolgimento diretto di Amam e delle strutture comunali competenti.

Per eventuali segnalazioni, è possibile contattare i seguenti recapiti:

090 3687711

Numero Verde: 800 085584

Articoli correlati