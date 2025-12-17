Messina. IncludiMe, nuovo sito internet per le pari opportunità

E' promosso dal Comune di Messina e co-gestito con il Terzo Settore

Un nuovo sito per potenziare lo sportello situato a Palazzo Zanca, offrendo alla cittadinanza un punto di accesso digitale sempre disponibile, 24 ore su 24, per ricevere informazioni chiare e un primo orientamento sui servizi della rete cittadina: associazioni, centri antidiscriminazione, servizi e realtà del terzo settore che collaborano al progetto.

L’Amministrazione comunale ha presentato IncludiMe, il primo sportello digitale in Italia con l’obiettivo di promuovere inclusione, Pari Opportunità e accesso ai diritti.

La piattaforma è stata sviluppata con il supporto tecnico di Geen, azienda che sviluppa tecnologie digitali per l’orientamento verso i servizi alla persona, pubblici e privati, facilitando l’incontro tra bisogni individuali e risorse disponibili sul territorio. Nell’ambito del progetto, Geen ha sviluppato un sistema conversazionale, che aiuta le persone a riconoscere i propri bisogni e trovare il servizio più adatto, generando dati utili per gestione e programmazione.

Il sindaco Federico Basile sottolinea come il sito IncludiME rappresenti: “una mia idea nata da un colloquio con un’Associazione e dalla volontà di creare spazi fisici e virtuali, mettendo la persona e le proprie necessità al centro del sistema. Si tratta di uno sportello multimediale che rappresenta una novità assoluta, grazie all’operatività della nostra struttura comunale”.

Dal punto di vista organizzativo, il direttore generale Salvo Puccio ricorda che: “questo è stato uno dei primi progetti ad essere finanziato. Ciò significa che è stato pensato e ideato nel modo migliore; oggi si procede alla presentazione ufficiale della piattaforma. E’ un canale comunicativo con scambio di informazioni tra Amministrazione, associazioni e cittadinanza”.

Una visione condivisa anche dall’assessora alle Pari Opportunità, Liana Cannata, che evidenzia l’impegno dell’Amministrazione: “Il nome che abbiamo scelto, IncludiME, racchiude la nostra intera visione: mettere la persona al centro. Troppo spesso, chi si trova in una condizione di vulnerabilità, percepisce la burocrazia come un muro invalicabile. Lo Sportello nasce per abbattere questo muro. Grazie alla collaborazione con l’impresa Geen, abbiamo creato un assistente conversazionale capace di ascoltare, orientare e guidare i cittadini 24 ore su 24. Non è un semplice software, ma un ponte digitale verso i diritti”.

“Per l’Azienda Messina Social City è motivo di orgoglio – ha spiegato la presidente Valeria Asquini – contribuire alla nascita e all’apertura di questo Sportello virtuale, dopo avere avviato in passato anche uno spazio fisico che fornisce contributi sotto l’aspetto legale e psicologico. Il primo Sportello per le Pari Opportunità è la sintesi di una sinergia tra Istituzioni che fanno rete e si mettono a sistema”.

Anche Giulia Marchese, cofondatrice di Geen, ribadisce il valore innovativo dell’iniziativa, che: “mette la tecnologia al servizio dell’inclusione, con un’infrastruttura che organizzi dati e informazioni capace di ascoltare il linguaggio delle persone e collegare ogni bisogno al servizio più adeguato. Siamo orgogliose dell’opportunità di essere parte di questo progetto, che dimostra come la tecnologia possa diventare uno strumento di equità sociale se progettata con attenzione al linguaggio, alla diversità e ai reali bisogni delle persone”.

L’assistente digitale non intende sostituire il contatto umano, aiutando a definire il bisogno iniziale del cittadino e indirizzandolo verso il servizio più appropriato. Gli operatori restano, in questo processo, figure centrali e insostituibili.