Acquedotto Fiumefreddo. Lavori in corso tra cantieri, reti e impianti

Interventi avviati secondo programma per il potenziamento della rete. L'utenza è assistita dai servizi sostitutivi di approvvigionamento

Avviati come da programma alle 9 di questa mattina, per concludersi nella serata di oggi intorno alle ore 21, gli interventi di efficientamento della condotta di Fiumefreddo e delle reti idriche e degli impianti cittadini che comporteranno il blocco del flusso d’acqua all’interno dell’adduttrice principale fino al completamento delle attività tecniche previste.

Come annunciato, l’azione dei tecnici sta avvenendo su 12 cantieri simultanei, per minimizzare i disagi dell’utenza, sfruttando l’assenza di flusso d’acqua in condotta: per la sistemazione di 3 sfiati e 3 scarichi al servizio dell’adduttrice da Fiumefreddo verso Messina e, al contempo, eseguire riparazioni sulle reti e gli impianti idrici cittadini in 5 punti della città, compresi tra Galati e il Torrente Papardo. Infine, sempre durante le ore di sospensione del flusso idrico nell’adduttrice principale, si opererà anche per efficientare gli apparati elettrici della Centrale di Fiumefreddo.

Sino a completamento di tutte le operazioni, resterà sospeso il flusso idrico da Fiumefreddo verso il serbatoio principale Montesanto e la macchina organizzativa di Amam ha già dato prova di efficienza, soddisfacendo tutte le richieste degli utenti anche per quanto attiene l’approvvigionamento idrico sostitutivo con autobotte.

Il numero unico da contattare per ogni esigenza è il Pronto Intervento al recapito 090.3687711 e i punti fissi di distribuzione idrica a disposizione dell’utenza ‘h 24’ sono posizionati in zone strategiche della città:

Via Girolamo Savonarola, incrocio Via Onofrio Gabriele (pressi Piazza Castronovo); Sede Amam, Viale Giostra – Ritiro; Viale Europa, pressi Ospedale Piemonte; Via Principe Umberto, pressi Serbatoio Torre Vittoria (incrocio con v. Michele Amari).

Seguiranno ulteriori aggiornamenti e Amam invita sin d’ora i cittadini alla massima collaborazione e a fare un uso parco della risorsa idrica, in modo da assicurare la massima durata delle proprie riserve domestiche.