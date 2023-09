Acquista biglietti ferroviari con soldi falsi: ventenne arrestato dalla Polizia - Tempostretto

Nella sua abitazione rinvenute ulteriori banconote, presumibilmente contraffatte, per un totale di circa 2.500 euro

MESSINA – La Polizia ferroviaria di Messina ha arrestato un giovane ventenne di Messina, accusato di avere speso e introdotto monete false. Il giovane, lo scorso agosto, ha acquistato alla biglietteria della stazione di Messina centrale, biglietti ferroviari mediante l’utilizzo di banconote false. Dalle descrizioni fornite dai ferrovieri e grazie all’analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza e al monitoraggio delle telecamere, effettuato con la collaborazione di Fs Security, gli agenti della Polfer sono riusciti a rintracciare l’uomo che ha tentato di reiterare il reato, trovandolo in possesso di 17 banconote da 100 euro, tutte false. A seguito di perquisizione domiciliare sono state rinvenute ulteriori banconote, presumibilmente contraffatte, per un totale di circa 2.500 euro, nonché una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale, sequestrate. A seguito di convalida dell’arresto, l’uomo si trova agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.