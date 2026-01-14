Coez live in Sicilia con un doppia data a Taormina e Palermo

Il cantautore romano protagonista a settembre con gli appuntamenti siciliani del suo progetto live "From the rooftop"

TAORMINA – Dopo l’annuncio del nuovo tour “Coez Live 2026 – From the rooftop”, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, il cantautore romano aggiunge una nuova tappa in Sicilia nel calendario che lo vedrà esibirsi nelle location più suggestive in tutta Italia. Coez arriverà in Sicilia con la nuova data che si terrà il 10 settembre a Taormina, al Teatro Antico. L’evento è organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia per la rassegna internazionale Festival Taormina Arte – edizione 2026 e prodotto da Puntoeacapo Srl.

I biglietti sono già disponibili sui siti di Vivoconcerti e Puntoeacapo e in tutti i punti vendita autorizzati. Al live a Taormina seguirà la data già annunciata a Palermo, il 12 settembre al Teatro di Verdura per il Dream Pop Fest di Palermo, in collaborazione con GoMad Concerti e con il Comune di Palermo.

“Ci tenevo a riportare dal vivo il Rooftop – ha dichiarato Coez – tornando in estate con un nuovo spettacolo nei teatri di pietra e in posti magici. Abbiamo pensato di regalare ad ognuno di voi che comprerà un biglietto una piccola anteprima del nuovo Rooftop, il terzo capitolo della saga che uscirà in primavera”.

Il progetto Rooftop

“From the Rooftop” nasce nel 2015, un progetto per far rivivere in modo più intimo brani dell’artista e cover legate al suo percorso personale e professionale. Diventa poi un album a cui farà seguito un secondo capitolo nel 2022.

Ora il progetto arriva alla sua terza “stagione”, assumendo una nuova veste e approdando live in location dall’atmosfera unica come i teatri di pietra che diventano specchio delle canzoni, costruite in modo essenziale e diretto, un’unione in grado di creare una dimensione familiare e profonda con il pubblico.

Coez è reduce dal successo di 1998, l’ultimo album, uscito lo scorso giugno, che attinge dalle sonorità e dall’immaginario degli anni ’90, ispirandosi all’estetica di quel periodo. Un album che ha segnato un ritorno alle origini e allo stile che lo ha reso un punto di riferimento nel cantautorato italiano contemporaneo: una fusione di intimità e malinconia. 1998, il settimo album in studio dell’artista, contiene i singoli Mal di te, Ti manca l’aria, Qualcosa di grande e Mr. Nobody.