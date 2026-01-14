Messina. Il sindaco Basile nomina due nuovi esperti a titolo gratuito

Ivan Catanzaro e Gabriele Cervino collaboreranno con l'Amministrazione comunale in vari ambiti
MESSINA – Due nuovi esperti per il Comune di Messina. Si tratta di Ivan Catanzaro e Gabriele Cervino, entrambi nominati a titolo gratuito. A dare loro il benvenuto è stato il sindaco Federico Basile. “Il dott. Ivan Catanzaro – ha spiegato Basile – collaborerà con noi per rafforzare il coordinamento e le sinergie con gli operatori economici locali nei settori della ristorazione, intrattenimento e accoglienza urbana”.
Nell’ambito delle proprie competenze, Catanzaro fornirà consulenza e supporto per l’istruttoria preventiva su tematiche di interesse pubblico. Il prof. Cervino, invece, supporterà l’Amministrazione con consulenza tecnico-scientifica nei progetti di ricerca, innovazione e sviluppo. “Il contributo di esperti come lui – ha aggiunto Basile – è fondamentale per migliorare i servizi e favorire nuove opportunità per la nostra comunità. Insieme proseguiamo il percorso di crescita per la nostra città”.
Non ho mai capito questi incarichi a titolo gratuito, anche perché provo a immaginare un professionista sarà preso da mille cose, quindi come fa a fare a titolo gratuito altre cose, poi per carità ci saranno benefattori che lavoreranno anche la notte quindi i miei applausi e grazie mille, volevo solo capire il titolo gratuito.
