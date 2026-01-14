 Messina. Il sindaco Basile nomina due nuovi esperti a titolo gratuito

Messina. Il sindaco Basile nomina due nuovi esperti a titolo gratuito

Gianluca Santisi

Messina. Il sindaco Basile nomina due nuovi esperti a titolo gratuito

mercoledì 14 Gennaio 2026 - 12:13

Ivan Catanzaro e Gabriele Cervino collaboreranno con l'Amministrazione comunale in vari ambiti

MESSINA – Due nuovi esperti per il Comune di Messina. Si tratta di Ivan Catanzaro e Gabriele Cervino, entrambi nominati a titolo gratuito. A dare loro il benvenuto è stato il sindaco Federico Basile. “Il dott. Ivan Catanzaro – ha spiegato Basile – collaborerà con noi per rafforzare il coordinamento e le sinergie con gli operatori economici locali nei settori della ristorazione, intrattenimento e accoglienza urbana”.

Nell’ambito delle proprie competenze, Catanzaro fornirà consulenza e supporto per l’istruttoria preventiva su tematiche di interesse pubblico. Il prof. Cervino, invece, supporterà l’Amministrazione con consulenza tecnico-scientifica nei progetti di ricerca, innovazione e sviluppo. “Il contributo di esperti come lui – ha aggiunto Basile – è fondamentale per migliorare i servizi e favorire nuove opportunità per la nostra comunità. Insieme proseguiamo il percorso di crescita per la nostra città”.

6 commenti

  1. hermann 14 Gennaio 2026 14:58

    Con un generoso “rimborso spese”?

    58
    55
    Rispondi
  2. messinesedoc 14 Gennaio 2026 16:20

    Sembra un circo di quelli scadenti

    12
    10
    Rispondi
  3. messinesedoc 14 Gennaio 2026 19:23

    VORREI CAPIRE CHE QUANDO UN UTENTE SCRIVE UN SUO PENSIERO ALLA QUANTITA’ DI RISPOSTE FAVOREVOLI CORRISPONDE 7 O 53 CONTEMPORANEAMENTE NE CORRISPONDONO 6 O 52 SFAVOREVOLI, SECONDO ME è LA REDAZIONE CHE SI REGOLA CON QUESTW SPUNTE. GRAZIE

    3
    1
    Rispondi
    1. Marco Olivieri 14 Gennaio 2026 20:25

      Sì, guardi, ci passiamo il tempo…
      La saluto

      2
      2
      Rispondi
  4. filippo 14 Gennaio 2026 20:19

    Non ho mai capito questi incarichi a titolo gratuito, anche perché provo a immaginare un professionista sarà preso da mille cose, quindi come fa a fare a titolo gratuito altre cose, poi per carità ci saranno benefattori che lavoreranno anche la notte quindi i miei applausi e grazie mille, volevo solo capire il titolo gratuito.

    4
    0
    Rispondi
  5. hermann 14 Gennaio 2026 20:48

    La claque ciaramellara è sempre in azione. D’altronde non è un gioco di prestigio

    5
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Il primo Natale della nuova isola pedonale di Messina
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Floresta innevata al tramonto, il capolavoro del fotografo messinese Michele Ungaro
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED