 Da Taurianova all'Australia e ora alla Roma. Arena in gol in Coppa Italia a 16 anni e 11 mesi

Da Taurianova all’Australia e ora alla Roma. Arena in gol in Coppa Italia a 16 anni e 11 mesi

Redazione

Da Taurianova all’Australia e ora alla Roma. Arena in gol in Coppa Italia a 16 anni e 11 mesi

mercoledì 14 Gennaio 2026 - 10:45

Il giovane australiano ha origini reggine da parte dei nonni

C’è un filo sottile ma indistruttibile che unisce Sydney al Reggino, passando per Roma. Questo filo oggi ha il volto e il sorriso di Antonio Arena, nato il 10 febbraio 2009, che ieri ha siglato la sua prima rete ufficiale con la maglia della Roma.

Le radici a Taurianova

Le radici di Arena sono a Taurianova. Sono stati i nonni paterni a partire dalla Piana decenni fa per cercare fortuna in Australia, stabilendosi a Sydney.

Nonostante la distanza oceanica, il legame con la terra d’origine non si è mai spezzato. Antonio è cresciuto in una casa dove le tradizioni calabresi e la lingua italiana erano quotidianità, un’impronta che ha reso il suo “viaggio di ritorno” in Italia, avvenuto a soli 13 anni, molto più di una scelta professionale: una vera e propria riscoperta delle proprie origini.

Un gol da record

Il gol messo a segno ieri, in Coppa Italia contro la Roma, non è solo una statistica. Il primo lo aveva siglato con la maglia del Pescara, in serie C, lo scorso anno, pochi giorni dopo aver compiuto 16 anni.

La sua doppia cittadinanza ha scatenato nei mesi scorsi una vera “guerra diplomatica” sportiva tra Australia e Italia, vinta per ora dalla Figc che lo ha blindato nelle selezioni giovanili azzurre. Una scelta, quella di vestire l’azzurro, che inorgoglisce particolarmente la comunità di Taurianova.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Il primo Natale della nuova isola pedonale di Messina
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Floresta innevata al tramonto, il capolavoro del fotografo messinese Michele Ungaro
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED