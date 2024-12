“Acquistiamo l’ex autorimessa di Bisconte con i fondi Pinqua”: Gioveni chiede un tavolo tecnico

Il capogruppo di FdI all'ufficio commissariale al Risanamento, all'amministrazione e alle partecipate: "Apriamo una trattativa per la struttura da 3.700 mq"

MESSINA – “Verificare le possibilità tecniche, economiche e di opportunità di poter acquisire l’ex autorimessa di Bisconte di proprietà di Poste Italiane, valutandone insieme la possibile destinazione futura nell’interesse di un territorio che certamente necessità di maggiori servizi”. Questo è quanto ha chiesto il capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni al sub-commissario al Risanamento Marcello Scurria, al sindaco di Messina Federico Basile, al vicesindaco e assessore Salvatore Mondello, ai presidente di Arisme e Patrimonio Spa Fabrizio Gemelli e Maurizio Cacace, e ai rappresentanti della terza municipalità, il presidente Alessandro Cacciotto e il consigliere Sebastian Romeo, quest’ultimo in qualità di presidente della seconda commissione consiliare della circoscrizione.

L’ex autorimessa accanto al campo di Bisconte

Gioveni ha voluto ricordare che “in via Polveriera a Bisconte, a ridosso del campo di calcio Marullo, insiste un immobile dismesso ormai da decenni di notevoli dimensioni di proprietà di Poste Italiane, che all’epoca venne utilizzato come autorimessa”. Il consigliere prosegue: “Si tratta di una mega struttura di ben 3700 mq ripartiti su due piani che Poste Italiane diversi anni fa tentò di mettere in vendita affidando l’onere della trattativa alla società Europa Gestione Immobiliare di Roma, per cui, viste le tante necessità del territorio e in particolare quello di Bisconte totalmente privo di strutture destinate ad attività sociali, sarebbe certamente opportuno e forse anche propizio provare ad inserirsi in una trattativa che probabilmente, vista ormai la vetustà del bene, potrebbe risultare conveniente sia a chi la cederebbe, sia a chi la acquisirebbe”.

Gioveni ha protocollato la nota spiegando che l’immobile potrebbe essere cruciale per le progettualità “poste in essere con i fondi Pinqua”, e per questo ha chiesto di valutarne l’acquisto “attingendo dai 23 milioni che sono stati rimodulati a favore di Arisme e Patrimonio”, in qualità di “soggetti attuatori di secondo livello, oppure con i fondi di cui dispone la struttura commissariale al Risanamento”. E infine conclude: “Peraltro, sono venuto a conoscenza proprio in questi giorni che anche la terza Municipalità, attraverso la Commissione competente, si è attivata in tale direzione attraverso sia un primo sopralluogo nella struttura, sia, fatto ancor più importante, con una prima interlocuzione avviata con Poste Italiane al fine di comprendere le intenzioni della società su una possibile cessione del bene”.