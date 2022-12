Acr Messina in crisi e in trasferta a Castellammare di Stabia - Tempostretto

La presentazione della prossima partita esterna che vedrà il Messina ospite della Juve Stabia

MESSINA – Situazione paradossale in casa Acr Messina, squadra che ormai ha ampiamente dimostrato di non poter tirarsi fuori da sola dal baratro (servono rinforzi). Proprietà ingiustificatamente silenziosa assente all’ultima di campionato, società che parla solo attraverso il proprio allenatore e, dopo la delusione contro il Picerno, con le rassicurazioni, ma possono essere considerate parole di circostanza, del direttore generale Manfredi.

Come se non bastasse incombe lo spettro del campo neutro per la prossima sfida interna contro il Taranto, anticipata alle 12:30 di domenica 18 dicembre. Le parole dell’assessore allo Sport Finocchiaro sembrano non prospettare una risoluzione in tempi rapidi, quindi o la semina in extremis attecchirà oppure davvero i tifosi del Messina dovranno affrontare una “trasferta” per giocare in casa a Catania o Vibo Valentia.

Nel frattempo domenica si gioca a Castellammare di Stabia, dove la Juve Stabia attende il Messina pronto ad azzannare la squadra di Auteri alla gola e farne un sol boccone. Unica novità, oltre alla speranza di un sussulto tardivo della squadra, potrebbe essere legata alla possibilità di vedere finalmente giocare Ngombo, che ha ottenuto il transfer e potrà scendere in campo. Ma settimane fa Auteri aveva detto che era “fisicamente da ricostruire” quindi se sarà in campo non sarà certo per 90 minuti.

L’avversario Juve Stabia

Ad arbitrare la partita di domenica alle 17:30 allo stadio Romeo Menti sarà Gabriele Restaldo di Ivrea, prima volta per lui in stagione che dirigerà la squadra di Auteri. Coadiuvato da Zezza di Ostia Lido e Carella di L’Aquila; quarto uomo Di Francesco (Ostia Lido).

La squadra campana allenata da mister Colucci al momento occupa la quinta posizione in classifica nel girone C con 26 punti, pari merito con il Giugliano quarto, e nell’ultima uscita ha espugnato il campo della Fidelis Andria per 1-0. In quest’ultima partita la Juve Stabia si è schierata con un 4-3-3: Barosi tra i pali, Maggioni, Altobelli, Caldore, Mignanelli a formare la linea difensiva. Centrocampo affidato a Berardocco con Scaccabarozzi e Gerbo mezzali; nel tridente offensivo Santos supportato da Guarracino e Pandolfi.

In realtà la squadra di Castellammare di Stabia ha ottenuto 6 risultati utili consecutivi, le ultime sconfitte in ordine cronologico sono arrivate a fine ottobre contro Catanzaro e Pescara, le prime della classe. I precedenti contro il Messina negli ultime tre incontri sono a favore dei campani che hanno vinto, per 1-0, sia la sfida in casa che quella in trasferta dello scorso campionato. Vittoria del Messina però ad inizio della passata stagione, quella del ritorno tra i professionisti, in trasferta nel primo turno di Coppa Italia per 2-3.

