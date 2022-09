Acr Messina, Curiale verso la sfida col Catanzaro: "Abbiamo bisogno di punti" - Tempostretto

L'attaccante del Messina ha parlato anche della sua condizione: "Ho avuto una distorsione, sto recuperando e voglio tornare a fare gol"

MESSINA – Sabato sera il Messina è atteso dalla difficile trasferta a Catanzaro, in attesa della conferenza stampa di mister Auteri e dei convocati per la sfida, a prendere la parola in casa biancoscudata è stato l’ex della partita Davis Curiale. L’attaccante dell’Acr Messina ha spiegato i motivi per cui non è ancora al meglio e raccontato del momento che sta attraversando la squadra.

La partita si giocherà sabato allo stadio Ceravolo alle ore 20:30. La possibilità per i tifosi giallorossi di acquistare i biglietti per il settore ospiti è valida fino alle 19 di questa sera. I residenti a Messina potranno assistere al match solo dal settore ospiti.

Curiale: “Potrebbe essere l’anno giusto per il Catanzaro”

“Ho avuto una distorsione con la Viterbese, la caviglia si è gonfiata, non sono al top – ha spiegato Curiale – ma sto recuperando. Il calendario non è semplice, abbiamo affrontato squadre fortissime, arriva una squadra che conosco molto bene. Il Catanzaro, dopo due secondi posti, ha confermato l’allenatore e aggiunto elementi di qualità, credo che questo sia l’anno giusto per loro.

Noi abbiamo bisogno di punti – continua Curiale spostando l’attenzione sull’Acr Messina – cercheremo di sfruttare quelle poche occasioni che ci concederanno. Essere cinici e non commettere gli errori delle prime giornate. Ad ogni minimo errore lo paghiamo caro. Voglio essere un esempio positivo per questi ragazzi che hanno tanta qualità.

Spero che i giovani crescano i fretta, appena inizieremo a fare punti, potremo toglierci grandi soddisfazioni riattivando Messina, possiamo avere un’arma in più che è la nostra tifoseria. Sono venuto a Messina – conclude Curiale – per essere un esempio per i ragazzi e tutti quanti, trascinarli, voglio tornare a fare gol e metterò sempre il massimo come ho sempre fatto. Cercheremo di raggiungere gli obiettivi sia personali che di squadra”.

Biglietti per Catanzaro – Acr Messina

La vendita dei biglietti per la sfida del Ceravolo resterà aperta sino alle ore 19 di venerdì 23 settembre. Il tagliando per il settore ospiti potrà essere acquistato al prezzo di 12 euro più diritti di prevendita presso il punto vendita di Messina “Il Botteghino” in viale della Libertà n. 391.

Si specifica che la vendita per la tifoseria ospite è riservata esclusivamente per il solo Settore Ospiti, con divieto di vendita, ai residenti della provincia di Messina, per tutti gli altri settori dello stadio. La stampa del biglietto cartaceo rappresenterà il titolo d’accesso per l’evento e pertanto dovrà essere necessariamente presentato integro al controllo accessi dell’impianto.

