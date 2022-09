Acr Messina, esiste un problema in attacco? - Tempostretto

In attesa di Curiale a pieno servizio, il Messina deve trovare la quadra nel reparto offensivo ancora a secco di gol

MESSINA – Il Messina torna in riva allo Stretto con ancora 0 punti. Dopo due giornate di campionato la classifica dei biancoscudati ancora non si è mossa. Al termina della sfida contro la Virtus Francavilla (persa per 1-0) l’allenatore dell’Acr Messina, Gaetano Auteri, più volte nella conferenza stampa post partita ha sottolineato le “4 o 5 occasioni create e non concretizzate”. Le dichiarazioni del mister e i tabellini delle prime due giornate fanno chiedere se non ci sia forse un problema nel reparto offensivo del Messina.

Analizzando i numeri, anche se è davvero poca roba per fare un’analisi, dopo due giornate il Messina ha segnato 2 volte. Le due reti però sono arrivate da due centrocampisti: Marino e Konate all’esordio contro il Crotone. Inoltre quello offensivo è il reparto in cui l’allenatore ha già alternato più giocatori, tutti, indizio che non ha ancora dei titolari fissi in testa.

Balde e Grillo, belli ma non decisivi

A partire titolari nell’undici iniziale sia contro il Crotone, sia contro la Virtus Francavilla sono stati Ibourahima Balde e Paolo Grillo. Due attaccanti over che hanno tanta tecnica e l’hanno mostrato. Il primo utilizzato come “falso nueve” ha toccato tanti palloni, mentre il secondo sulla fascia destra ha spesso provato a saltare l’uomo.

Ma i tridenti offensivi del Messina non sono stati capaci di incidere: fare gol o creare situazioni da cui scaturissero reti, assist o giocate decisive negli ultimi 30 metri. Sia Balde che Grillo, nonostante siano partiti titolari, sono andati incontro alla sostituzione contro il Crotone, entrambi. Mentre Grillo ha lasciato il posto a Curiale dopo 55 minuti della sfida di Francavilla con Balde che ha terminato la gara.

Non sono certo una bocciatura, ma fanno capire come il reparto offensivo sia un cantiere più aperto della difesa e del centrocampo in casa Messina. Quindi, nel reparto biancoscudato con più under che over, mister Auteri ha già gettato nella mischia tutti i giocatori offensivi che ha: Napoletano, Piazza, Iannone e Curiale da subentrati. Catania e Zuppel alternati da titolari. Ma il risultato finale è che esistono ancora dubbi, ma soprattutto pochi gol.

Curiale è la scadenza per gli altri

L’attaccante di peso, che già i tifosi hanno iniziato a invocare, nella sessione di mercato è stato indicato nel 34enne Davis Curiale. Giocatore di esperienza che però per stessa ammissione dell’allenatore non è al meglio fisicamente. Ci si aspetta che appena abbia i 90 minuti nelle gambe possa essere schierato sempre nell’undici iniziale di Auteri. Una conferma di ciò arriva anche dalle dichiarazioni, mirate del mister, verso i più giovani.

“Quando i ragazzi hanno delle opportunità le devono cogliere altrimenti non si ripresentano più”, così Auteri dopo Francavilla in conferenza stampa. I ragazzi chiamati in causa sembrano essere quelli del reparto offensivo, utilizzati già tutti, come detto, e che, in attesa di Curiale a pieno servizio, dovranno lottare per guadagnarsi un posto da titolare.

Non che sia un ultimatum da parte dell’allenatore, ma una scadenza si. In questa fase il mister può fare qualche esperimento in più: sia perché appunto un posto vacante dall’inizio c’è, quello di Curiale; ma anche perché il turno infrasettimanale aiuta a fare turnover e cambiare giocatori per farli riposare ci sta. Crediamo però che dopo Avellino, in programma domenica 18 settembre, serviranno certezze e soprattutto i gol in attacco. A quel punto quindi Auteri dovrà aver già chiaro chi può incaricarsi di essere titolare nel tridente offensivo dell’Acr Messina.

Immagine in evidenza di Francesco Saya dalla pagina Facebook dell’Acr Messina

