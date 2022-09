Il Messina sconfitto di misura in casa della Virtus Francavilla - Tempostretto

La prima trasferta dell'Acr Messina ha un gusto amaro: ancora un episodio e una rete su calcio di rigore, trasformato da Patierno, condannano alla sconfitta gli uomini di Auteri

FRANCAVILLA FONTANA – Seconda di campionato e seconda sconfitta per il Messina. Dopo il roboante 2-4 contro il Crotone la partita di Francavilla è stata tutto sommato equilibrata. A sbloccare la sfida un episodio dopo l’ora di gioco, un contatto in area e un calcio di rigore concesso ai locali. Dal dischetto non sbaglia Patierno. L’assalto finale del Messina non produce reti, ma occasioni si.

Per la squadra allenata da mister Auteri è una conferma che il gruppo, il gioco e la personalità c’è, ma evidentemente la fortuna e le intuizioni davanti sembrano mancare. La Virtus Francavilla ha avuto diverse occasioni già nel primo tempo a dire il vero, ma su almeno un paio di occasioni ottimi gli interventi di Daga a salvare il risultato.

Nei secondi 45 minuti prova a cambiare copione, soprattutto nel tridente offensivo, l’allenatore dell’Acr Messina ma è ancora un episodio a condizionare la partita dei biancoscudati. La Virtus Francavilla la sblocca solo su rigore e festeggia la prima vittoria in campionato, per i peloritani appuntamento rimandato. Fanalino di coda nel girone C a zero punti il Messina ospiterà al Franco Scoglio mercoledì sera la Viterbese.

Primo tempo senza acuti

Al quinto minuto punizione per i padroni di casa da posizione interessante, Maiorino prova a tirare sopra la barriera, ma non angola come vorrebbe e un attento Daga non ha problemi a bloccare la sfera. Al 18′ occasione ancor più ghiotta con Cisco che riceve palla in area e può colpire quasi indisturbato. L’esterno pugliese si gira e tenta la botta, ma stavolta Daga si supera respingendo la conclusione da distanza ravvicinata. Sulla respinta si avventa Tchetchua che non trova lo specchio della porta e spara sul fondo.

Al 25′ primo azione pericolosa del Messina con Balde che combina a sinistra con Marino e si crea l’occasione di calciare verso la porta difesa da Avella. Il tiro del numero 10 messinese viene però deviato dall’estremo difensore in angolo. Poco dopo la mezz’ora di gioco tocca a Murilo avere un’occasione, il suo destro però è alto sopra la traversa.

Nell’ultimo porzione di primo tempo una doppia occasione da entrambe le parti al 39′. Prima il Messina affonda ma Marino entrato in area non riesce a servire compagni e il pallone arriva debolmente verso la porta; sul cambio di campo è Maiorino da destra che mette a rimorchio un pallone interessantissimo per Patierno che indisturbato colpisce di prima ma è impreciso. L’arbitro concede 4 minuti di recupero, ma non ci sono altre occasioni degne di nota prima del duplice fischio.

Nel secondo tempo decide il rigore di Paterniti

L’equilibrio dura anche nei primi minuti del secondo tempo, dopo dieci giri di orologio mister Auteri prova a cambiare qualcosa e cambia due terzi del tridente offensivo: fuori Zuppel e Grillo, dentro Iannone e Curiale. Al 61′ però l’episodio che decide la partita: Pierno tenta l’inserimento e viene atterrato in area, un incrocio di gambe fortuito con il difendente ospite, per l’arbitro è rigore. Dal dischetto Patierno spiazza Daga e porta in vantaggio la Virtus Francavilla poco dopo l’ora di gioco.

Al 68′ altra occasione per i locali con Cardoselli. Il neo entrato si muove bene a destra e serve al centro Risolo che fortunatamente per i biancoscudati non si coordina bene. Al 70′ occasione del pareggio per il Messina con Versienti che pressa alto Pierno che perde palla.L’esterno del Messina crossa al centro per Iannone che di testa colpisce ma manca il bersaglio grosso. Cambia ancora Auteri quando mancano meno di 20 minuti alla fine, dentro Catania e Fiorani, un attaccante e un centrocampista; fuori Fofana e Camilleri, un centrocampista e un difensore.

Al 75′ Iannone punta Caporale e va giù in area, episodio da rivedere ma in diretta per l’arbitro non c’è fallo del difensore della Virtus Francavilla. Al 77′ rete annullata a Miceli, con il difensore – che era salito in area in seguito ad un calcio d’angolo – si trovava in posizione di fuorigioco al momento dell’assist di Ekuban. Cambio di fronte e Fiorani all’78’ impegna con un potente tiro da fuori area Avella che si salva in corner.

Cinque minuti di recupero concessi da Ruben Arena e già al primo Balde in contropiede ha un’occasione ma viene murato da Caporale. Sull’angolo seguente il pallone arriva a Iannone, che solo sul secondo palo prova il tiro a volo, ma spara alto e sfuma un’altra occasione.

Virtus Francavilla – Acr Messina 1-0

Virtus Francavilla (3-5-2): Avella; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Murillo (dal 66′ Cardoselli), Giorno (dal 81′ Solcia), Tchetchua (dal 56′ Risolo), Cisco (dal 46′ Carella); Maiorino (dal 56′ Ekuban), Patierno.

In panchina: Milli, Romagnoli, Perez, Mastropietro, Ejesi, Macca, Minelli, Antonio Calabro (allenatore).

Acr Messina (3-4-3): Daga; Trasciani, Camilleri (dal 71′ Fiorani), Filì; Fazzi (dal 20′ Konate), Marino, Fofana (dal 71′ Catania), Versienti; Grillo (dal 55′ Curiale), Balde, Zuppel (dal 55′ Iannone).

In panchina: Lewandowski, Berto, Ferrini, Angileri, Piazza, Napoletano, Mallamo, Gaetano Auteri (allenatore).

Marcatori: Patierno 62′ (F) rig.

Ammoniti: Zuppel 7′ (M), Tchetchua 44′ (F).

Calci d’angolo: 4-6. Recupero: 4’ + 5’.

Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

Assistenti: Federico Votta (Moliterno) & Giovanni Dell’Orco (Policoro).

Quarto ufficiale: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro.

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook della Virtus Francavilla