 Acr Messina-Gela, Trasciani: "Dispiace per il pubblico, l'extra campo non ha influito"

Acr Messina-Gela, Trasciani: “Dispiace per il pubblico, l’extra campo non ha influito”

Simone Milioti

Acr Messina-Gela, Trasciani: “Dispiace per il pubblico, l’extra campo non ha influito”

Tag:

domenica 21 Settembre 2025 - 18:05

Le dichiarazioni dalla sala stampa

MESSINA – Le dichiarazioni post Messina-Gela dopo la prima sconfitta biancoscudata in campionato. Daniele Trasciani, difensore Acr Messina: “L’episodio del primo tempo, l’espulsione, sembrava aver fatto girare la gara dalla nostra parte. Avevo la sensazione che avremmo ottenuto un risultato positivo, la rete ci ha tagliato le gambe e sembravamo rientrati meglio nel secondo tempo. Davanti dovevamo essere più incisivi e già mercoledì dovremo rifarci. C’è tanto amarezza, ringrazio i tifosi per essere tornati a sostenerci, girarci e vederli è un onore e dispiace non avergli dato una gioia. Potevamo e dovevamo fare di più, penso che tutti i ragazzi hanno dato il massimo dell’impegno e purtroppo il calcio è fatto di episodi che oggi hanno inizialmente girato a favore e poi a sfavore. Dopo un risultato negativo tornare subito in campo ti aiuta a resettarlo e rigiocare subito sarà un vantaggio. Quando andiamo in campo non pensiamo all’extra campo, siamo qui per giocare a calcio e onorare la maglia, il resto non influisce”.

Gaspare Cacciola, allenatore Gela: “Sapevamo di venire a Messina e trovare un ambiente carico di entusiasmo, la squadra locale ha dimostrato nelle prime due di essere un buon gruppo che in difficoltà ha tirato fuori 4 punti. Sapevamo anche del ritorno del pubblico e ci aspettavamo un ambiente calco, l’abbiamo preparata tenendo conto di questo. Abbiamo fatto una grandissima partita in inferiorità numerica e siamo venuti fuori nella sofferenza. Siamo stati attenti e nel momento decisivo della gara abbiamo raddoppiato, credo abbiamo fatto un’impresa calcistica. Da neo promossa fare sette punti in tre partite, di cui due fuori casa, è tanto”.

Manuel Sarao, attaccante del Gela autore della doppietta decisiva: “Il primo gol è sempre un rigore e non è facile calciarli. Siamo contenti di questa vittoria, non sento peso ma sento la responsabilità verso la piazza. Stiamo creando qualcosa di importante, dopo l’espulsione che secondo me dal campo non c’era abbiamo ottenuto un risultato fondamentale. Mi è dispiaciuto per Sbuttoni, un episodio del genere può cambiare una partita e si farà sentire visto che si gioca tra tre giorni”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Messina tra chi parte, chi torna e chi resta: chi sono gli “expat” e l’apertura “oltre lo Stretto”
Messina. I The Kolors a Piazza Duomo dopo la pace con l’amministrazione
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED