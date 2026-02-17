 Acr Messina, il conto del giudice sportivo dopo il derby. Confermate le squalifiche

Simone Milioti

martedì 17 Febbraio 2026 - 16:33

Due assenze in difesa per i biancoscudati, il Sambiase in riva allo Stretto senza il proprio allenatore in panchina

MESSINA – Come già anticipato la voglia di lottare nel derby costa al Messina alla fine due squalifiche. Erano diffidati e sono stati ammoniti Daniele Trasciani, per lui decimo giallo del campionato, e Lorenzo Bosia, quinto. I due non saranno quindi in campo domenica pomeriggio al Franco Scoglio nella sfida contro il Sambiase.

Tra le sanzioni dell'”Oreste Granillo” ai danni del Messina l’ammonizione al dirigente Paolo Pirri. Ammoniti anche Giulio Orlando (secondo giallo), Giuseppe Tedesco (primo) per essersi tolto la maglia esultando, Gabriele Zerbo (primo). Ai danni della Reggina invece una multa di 400€ per introduzione ed utilizzo di materiale pirotecnico (4 fumogeni).

Per quanto riguarda i prossimi avversari del Messina non ci sarà in panchina Tony Lio, l’allenatore del Sambiase è stato squalificato due giornate, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, per proteste reiterate nei confronti del direttore di gara. In diffida, ma ci sarà, Strumbo.

