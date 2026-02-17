 Forte vento nel Messinese, 40 interventi dei vigili del fuoco

Redazione

martedì 17 Febbraio 2026 - 15:53

Si opera senza sosta in tutta la provincia per il ripristino delle condizioni di sicurezza

MESSINA – Interventi oggi dei vigili del fuoco per il forte vento nel giorno dell’allerta gialla. “Le squadre stanno operando, senza sosta, per il ripristino delle condizioni di sicurezza, procedendo alla delimitazione delle aree interessate e alla rimozione delle parti instabili, su tutta la provincia messinese. Dalla mezzanotte di oggi sono stati effettuati circa 40 interventi, per lo più causati dal forte vento. Attualmente risultano una ventina le richieste in attesa di essere espletate”, fanno sapere i Vdf.

“Per garantire maggiore supporto alla popolazione, il Comando ha predisposto un potenziamento dell’organico, con il potenziamento del personale”, viene spiegato in una nota.

Nelle foto le operazioni di ripristino viabilità nella frazione di Quattropani di Lipari a seguito di una frana, il taglio di un albero sulla SP45 di Curcuraci e le operazioni di taglio albero con specialista Saf con autoscala.

