Annunciati due nuovi acquisti. La campagna di rafforzamento dei biancoscudati prosegue

MESSINA – Il ds Domenico Roma non si ferma più. Dopo Crimi e Dumbravanu, ecco un altro doppio colpo di mercato per l’Acr Messina. Dal Perugia arriva in prestito, fino al 30 giugno di quest’anno, il difensore Raul Morichelli, classe 2002. Arriva a titolo definitivo, con un accordo fino al 30 giugno 2026, anche l’esperto attaccante Carmine De Sena (classe 1991), acquistato dal Monopoli.