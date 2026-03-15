Serie D. Rinviato il big match tra Nuova Igea Virtus e Reggina

I risultati della 27ª giornata in Serie D, sconfitto il Messina, la riprende il Milazzo. La nuova classifica del girone I

La 27ª giornata in Serie D non si chiude perché all’appello mancano due gare, rinviate per mal tempo, che sono Acireale contro Enna e il super match di giornata Nuova Igea Virtus contro Reggina. Nella zona alta di classifica rischia l’Atletico Palermo che deve rimontare in casa il Paternò ultimo in classifica, vince anche la Nissa in casa del Messina e mette i peloritani in una brutta situazione di classifica. Il Savoia viene stoppato in casa dalla Gelbison sul risultato di 1-1. La scampa il Milazzo che in casa del Gela rimonta e strappa il pari 1-1 a sua volta.

Nella zona bassa colpo del CasrtrumFavara che espugna il campo della Vigor Lamezia e sorpassa il Messina. Perde la Sancadaltese contro il Sambiase, pareggio tra Ragusa e Vibonese a reti bianche. Al momento l’Acireale, che deve ancora giocare, è penultimo e retrocederebbe ma ha gli stessi punti del Messina che è a cinque lunghezze dalla salvezza diretta e nelle ultime giornate si è bloccato più volte.

Risultati 27ª giornata

Acireale – Enna (rinviata)

Nuova Igea Virtus – Reggina (rinviata)

Vigor Lamezia – CastrumFavara 1-2

Acr Messina – Nissa 0-1

Athletic Club Palermo – Paternò 4-2

Sancataldese – Sambiase 0-1

Ragusa – Vibonese 0-0

Savoia – Gelbison 1-1

Gela – Milazzo 1-1

Classifica girone I

Ac Palermo 54

Savoia 51

Nissa 50

Reggina 47

Nuova Igea Virtus 45 (5 punti di penalizzazione)

Gelbison 41

Sambiase 39

Milazzo 39

Gela 38 (1 punto di penalizzazione)

Vigor Lamezia 35

Enna 30

Ragusa 28

Vibonese 27

Sancataldese 24

Castrumfavara 24

Acr Messina 23 (14 punti di penalizzazione)

Acireale 23 (1 punto di penalizzazione)

Paternò 17