Acr Messina. Pavone: “Il nostro mercato improntato alla sostenibilità”

Il direttore sportivo dice di star lavorando in silenzio come suo costume e annuncia oltre al portiere quattro calciatori

MESSINA – “La logica del nostro mercato è improntata alla sostenibilità”. Così il direttore sportivo del Messina, Giuseppe Pavone, il quale fa il punto sul mercato del Messina. “Sto lavorando in silenzio, com’è mio costume, per allestire una squadra che risponda al blasone della piazza. In questa fase di mercato stiamo concentrando le nostre attenzioni su giovani interessanti, per questo siamo in stretto contatto con società di serie A per portare a Messina under di livello. La squadra è in fase di allestimento, abbiamo già chiuso diverse operazioni, ma è ovvio che nella prima parte del ritiro porteremo elementi da provare. Stiamo lavorando con coscienza ed assennatezza per allestire una squadra che risponda alle richieste di mister Modica”.

Le operazioni concluse saranno annunciate presto, fa sapere l’Acr Messina. “Abbiamo chiuso con il portiere, un under promettente, ma ne valuteremo anche uno esperto; ovviamente tutto dipenderà dalle dinamiche di costruzione della squadra se puntare su un giovane o meno. Poi, a parte i calciatori che abbiamo in organico come Salvo, Manetta, Frisenna e Franco, di fatto abbiamo chiuso Anzelmo, Pedicillo, Di Palma e Simonetta. Siamo in dirittura d’arrivo anche con altri giovani molto interessanti, provenienti da società di massima serie. Per il reparto offensivo stiamo trattando con il Frosinone il ritorno di Luciani, ma nel mirino ci sono anche altri calciatori. Superato questo primo step riguardo ai giovani penseremo soprattutto agli over, anche se già abbiamo numerose trattative aperte in via di definizione”. Conclude così il direttore sportivo, Giuseppe Pavone.

