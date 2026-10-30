Acr Messina, penalizzazione choc dal Tribunale Federale Nazionale: -20 punti in classifica

Sentenza devastante per la società del presidente Justin Davis che passa dal primo all'ultimo posto

Venti punti di penalizzazione sono stati inflitti all’Acr Messina dalla sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale. La Procura Federale aveva proposto ben 34 punti di penalizzazione in classifica e 3.000 euro di ammenda pecuniaria (alla fine ne sono stati comminati 1.800 euro). In seguito alla sentenza, il Messina dalla testa del campionato di Eccellenza si ritrova all’ultimo posto in classifica, a quota -3, considerati i 17 punti in classifica ottenuti fin qui sul campo. La società presieduta da Justin Davis non ha ancora commentato.



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