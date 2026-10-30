Aria fredda polare scende sul Mediterraneo, arriva il maltempo e un calo delle temperature

Meteo. Novembre porta con sé freddo e piogge nel Messinese

La pausa anticiclonica di questa settimana sta per interrompersi bruscamente, causa il riassetto dell’anticiclone verso l’Europa centro-settentrionale. Lungo il margine orientale di questa struttura inizierà a scivolare dell’aria fredda, pronta a fare il suo ingresso nel Mediterraneo, attraverso una fredda ventilazione di Grecale e Tramontana. A contatto con l’aria tiepida, preesistente sul Mediterraneo, si innescherà una fascia baroclina (area di separazione fra masse d’aria molto differenti), dove si svilupperà una depressione fredda che domenica 1 novembre condizionerà negativamente il tempo sulla Sicilia. Questo minimo, difatti, transiterà vicino la Sicilia, portando piogge, ma anche qualche temporale, oltre a un calo delle temperature.

Sabato 31 ottobre 2026

Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con brevi schiarite, alternate a passaggi nuvolosi, anche piuttosto compatti. Fra il pomeriggio e la serata non si esclude qualche debole pioggia. Le temperature massime raggiungeranno i +20°C, mentre la sera si scenderà sui +16°C. Venti deboli meridionali, con la classica ritornante da Sud generata dal vento di Grecale sull’alto Ionio, che aggira il massiccio dell’Aspromonte, sul suo versante meridionale. Mari poco mossi.

Domenica 1 novembre 2026

Giornata instabile, con piogge e locali rovesci, alternati a lunghe pause asciutte. I fenomeni si concentreranno più sulla provincia, e nel pomeriggio pure nell’area dello Stretto. Avremo una copertura nuvolosa mista, composta sia da nembostrati, che da cumulonembi e nubi medie stratificate. Temperature massime sui +19°C, minime +15°C. Venti ancora deboli da Sud, mentre sulle Eolie si farà strada il Levante. Mari poco mossi, localmente mossi a largo.

Tendenza per la prossima settimana

Questo tempo instabile, un po’ freddo, e inaffidabile, ci terrà compagnia fino a tutto l’inizio della prossima settimana, con piogge che lunedì 2 e martedì 3 novembre potrebbero divenire anche consistenti sull’area di Messina. Una attenuazione del maltempo è attesa a metà della prossima settimana, in un contesto climatico freddo per il periodo. Le minime notturne potranno scendere sotto la soglia dei +14°C sul livello del mare.