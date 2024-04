Acr Messina. Plescia e Rosafio a segno nella partitella, stagione finita per Ortisi

Il terzino sinistro si è operato. Salvo in vista del Potenza dice: "Squadra con qualità, la classifica non rispecchia i loro valori"

MESSINA – Classica partitella prima del turno di campionato ieri pomeriggio al Franco Scoglio che sarà anche teatro della sfida contro il Potenza, partita valida come 37ª giornata del girone C che potrebbe sancire la salvezza con due giornate d’anticipo in caso di vittoria o pareggio.

Erano presenti in venticinque all’allenamento, mancava soltanto Lino Ortisi che si opererà alla spalla sinistra, per lui quindi stagione finita. In mezzo ai biancoscudati c’era anche Adragna, giovane della primavera che ha preso parte all’allenamento.

L’allenamento è iniziato con un torello iniziale che ha visto i giocatori sereni e rilassati tra loro. Un clima senza stress ha accompagnato anche la partitella, ad eccezione dei consueti richiami di Ermanno Fumagalli dalla propria porta a tutti i compagni.

Salvo: “Ora la salvezza matematica”

A parlare a fine allenamento il giovane terzino Giuseppe Salvo, che sarà quasi sicuramente tra i titolari vista la squalifica di Lia, squalificato nel Messina anche Frisenna: “Dopo la sconfitta col Catania è dura questa settimana, io da messinese ne ho risentito di più rispetto ai compagni. Ce la metteremo comunque tutta per toglierci questa soddisfazione della salvezza matematica, la stagione tra alti e bassi è stata comunque positiva. Il Potenza è un’ottima squadra con ottimi giocatori e con le qualità che hanno meriterebbero una posizione migliore in classifica, verranno qui per fare la partita perché vorranno salvarsi. Personalmente il mio bilancio è positivo, ma resto con i piedi per terra e devo migliorare. La serenità in gruppo ci ha aiutato a uscire da quel brutto momento e ci ha aiutato a fare tutti quei punti consecutivi, è bello stare in questo gruppo c’è molta serenità ed è bello stare insieme”.

Il resoconto della partitella

Nel primo tempo della partitella gli uomini in casacca gialla erano schierati col 4-2-3-1 (Ermanno Fumagalli, Salvo, Manetta, Pacciardi, Zona, Franco, Firenze, Rosafio, Emmausso, Ragusa, Plescia), di fronte in maglia rossa invece 3-4-3 (Piana, Lia, Polito, Dumbravanu, Cavallo, Scafetta, Giunta, Civilleri, Zunno, Signorile, Luciani). Frisenna, Jacopo Fumagalli e Adragna hanno invece lavorato a bordo campo, trovando spazio nel secondo tempo. I gialli vanno due volte a segno, buona discesa a sinistra di Ragusa, Plescia stoppa il pallone in area rendendolo disponibile a Rosafio che batte Piana, poco dopo ripartendo dalla propria area i gialli si affidano a Plescia a centrocampo che difende e gira verso Rosafio che si invola a destra, il centravanti palermitano dopo lo scarico segue l’azione e si fa trovare pronto a centro area infilando la sfera a fil di palo.

Nel secondo tempino si mischiano le squadre. Gialli con il 4-3-3 (Ermanno Fumagalli, Salvo, Polito, Dumbravanu, Zona, Scafetta, Firenze, Giunta, Emmausso, Luciani, Zunno), rossi invece con un 3-3-3-1 (Piana, Manetta, Pacciardi, Jacopo Fumagalli, Signorile, Frisenna, Civilleri, Cavallo, Rosafio Ragusa, Plescia). A parte stavolta Lia e Franco, col passare dei minuti fuori anche Rosafio il cui posto è preso dal giovane Adragna. Gialli subito pericolosi con Luciani che colpisce un palo, imbucata di Rosafio per Plescia che segna per i rossi, ancora rossi a segno con Rosafio che pennella una punizione dal limite dell’area, altra occasione per i rossi con il palo di Plescia su incornata di testa, nel finale gol di Emmausso con un tiro da fuori area, Piana non esente da colpe.