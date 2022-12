Acr Messina, Sciotto: "Non c'è nessuna trattativa per vendere" - Tempostretto

In una nota ufficiale la famiglia Sciotto dice che le notizie riguardo la cessione della società sono false

MESSINA – «Siamo stanchi di smentire notizie false, provenienti da presunti faccendieri o autentici truffaldini. Da questo momento non rilasceremo più alcuna dichiarazione sull’argomento. Non c’è nessuna trattativa per la cessione dell’Acr Messina. Sono tutte voci messe in giro ad arte per fare male al Messina, alla squadra, all’ambiente, alla proprietà. Valuteremo ogni più opportuna e necessaria azione, nelle sedi competenti».

Questa la dichiarazione della famiglia Sciotto, proprietaria dell’Acr Messina in merito alla notizia diffusa da alcuni media di un presunto interessamento per il club. La notizia, circolata nella giornata di martedì, faceva riferimento a investitori esteri interessati all’acquisto. Quantomeno ha interrotto il silenzio della proprietà.

Solo negli ultimi mesi la più importante società di calcio della città di Messina era stata messa in vendita alla cifra simbolica di 1 € al termine dello scorso campionato. Successivamente la proprietà ci ripensò e da allora, smentendo anche le voci di una trattativa con un imprenditore campano, il Messina non è più stato in vendita.

Articoli correlati