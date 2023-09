Acr Messina, sconti sugli abbonamenti per studenti e universitari - Tempostretto

Possibilità di sottoscrivere l'abbonamento "socio sostenitore" che include posto auto e ticket per la sala ristoro

MESSINA – L’Acr Messina, viste le numerose richieste, comunica di avere adottato nuove iniziative per agevolare la sottoscrizione degli abbonamenti alla nuova stagione sportiva. Tali promozioni sono rivolte all’indirizzo di istituzioni pubbliche (a titolo esemplificativo: Comune, Città Metropolitana, Partecipate del Comune, Aziende Sanitarie ed Enti di Diritto Pubblico in genere), ed aziende private già partner dell’Acr Messina o che lo diventeranno.

“Ci auguriamo che le nuove agevolazioni possano dare un impulso alla campagna abbonamenti del Messina, apprezziamo quanti si sono già abbonati cogliendo il senso del nostro messaggio di inizio stagione. Ci auguriamo che altri lo facciano perché dobbiamo ripartire insieme”, è quanto afferma Pietro Sciotto, presidente dell’Acr Messina, al momento gli abbonati sono circa 500.

Sconti per dipendenti pubblici, studenti e universitari

In particolare le agevolazioni prevedono uno sconto del 30% sul costo dell’abbonamento (Curva e Tribuna), che verrà riconosciuto ai dipendenti del settore pubblico e/o privato convenzionato da accordo di partenariato (sponsor, fornitori e aziende di supporto).

Le nuove iniziative riguarderanno anche gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nonché dell’Università di Messina, ai quali verrà riconosciuto uno sconto del 30%, mentre altre agevolazioni sempre per tali istituzioni saranno illustrate nei prossimi giorni. Si ricorda che i bimbi sotto i sei anni entrano gratuitamente allo stadio.

Abbonamento socio sostenitore

L’Acr Messina ha inoltre introdotto una nuova modalità di abbonamento che riguarda i cosiddetti “soci sostenitori”, al costo di euro 1.500,00, ai quali verranno garantiti oltre al posto in Tribuna centrale, il posto auto e il ticket per accedere alla sala ristoro.

Gli abbonamenti con le agevolazioni sopra riportate potranno essere sottoscritti a partire da domani, giovedì 14 settembre 2023.

Prezzi base degli abbonamenti

Abbonamento intero: Curva Sud 120€, Tribuna A 285€, Tribuna B non disponibile.

Prelazione Abbonamenti: Curva Sud 110€, Tribuna A 255€, Tribuna B non disponibile.

Abbonamento ridotto: Curva Sud 95€, Tribuna A 200€, Tribuna B non disponibile.

Under 12: Curva Sud 50€, Tribuna A 75€, Tribuna B non disponibile.

Ridotto comprende over 65 (nati prime del 31 agosto 1958), under15 (nati dopo il 31 agosto 2008) e under 12 (nati dopo il 31 agosto 2011).

