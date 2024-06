Acr Messina, smentito incontro con Mannino ma “c’è l’interesse di altri imprenditori”

L'annuncio ufficiale della società

MESSINA – Nessun incontro con Fabrizio Mannino, ma l’annuncio dell’interesse da parte di “altri imprenditori” a rilevare l’Acr Messina. È stata la stessa società giallorossa a fare chiarezza, con una nota ufficiale diffusa questo pomeriggio, sulle voci che si erano rincorse nelle ultime ore circa un nuova trattativa avviata con l’imprenditore Fabrizio Mannino, protagonista di un tira e molla con Sciotto durante la scorsa estate fino alla rottura tra le parti e la decisione del presidente di andare avanti.

“L’Acr Messina, in relazione ad alcune notizie diffuse oggi e riguardanti un presunto incontro tra il presidente Pietro Sciotto e l’imprenditore Mannino – si legge nella nota – intende smentire quanto riportato da alcuni organi di stampa locali. Non si è tenuto alcun incontro. L’Acr Messina, altresì, rende noto che c’è interesse intorno alla società da parte di altri imprenditori”. Pochi minuti prima la stessa società aveva ufficializzato la non prosecuzione del rapporto di lavoro con il ds Domenico Roma.