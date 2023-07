Sciotto: "Mannino ha fatto teatro. Il miracolo l'ho fatto io, non Raciti e la squadra" - Tempostretto

Il nuovo Messina si presenta. Il ds Roma: "Messina piazza storica, è l'occasione della mia vita". L'allenatore Modica: "Sarà importante l'organizzazione e il rispetto"

MESSINA – Prima uscita pubblica e ufficiale del Messina nella stagione 2023/2024. Nel pomeriggio di mercoledì alla Marina del Nettuno, alla presenza del nuovo responsabile della comunicazione Davide Gambale, si sono presentati alla stampa il nuovo allenatore Giacomo Modica e il direttore sportivo Domenico Roma, che erano già stati ufficializzati.

Ritorno in pubblico anche per il presidente Pietro Sciotto: “Ci siamo lasciati il 16 maggio che ero stanco, e lo sono, che volevo cedere il Messina e non volevo iscrivere la squadra al campionato. Nessuno si è presentato con i soldi per prenderla, io non sono abituato a perdere e uscire sconfitto, non iscrivendo la squadra, non fa parte del carattere della famiglia Sciotto”. La società in giornata ha anche annunciato il nuovo direttore operativo, Angelo Costa, e il nuovo team manager, Fernando Cammarata.

Sciotto: “Mannino ha fatto spettacolo e teatro”

“La società è sanissima, una delle più sane della serie C, la questione dei debiti era falsa e sfido chiunque. Lui ha fatto spettacolo e teatro, si è fatto vedere coi tifosi, ha parlato con tutti per due mesi. La sua ultima proposta è stata un milione in meno della penultima che aveva avanzato. Lo sfido ad un dibattito pubblico carte alla mano, tutt’ora se ha i soldi, 2,8 milioni cifra che lui aveva proposto, gliela cedo libera. Aspetto un suo scatto di nervi, ha tempo fino a domani a mezzogiorno“.

Da sinistra il direttore sportivo Roma, il presidente Sciotto e l’allenatore Modica

“Ripartiamo insieme. Abbiamo una serie C da mantenere, una serie importante ci sono squadre importanti, vale come una B2 e non possiamo farcela scappare. Non voglio più soffrire come gli altri anni, vediamo se Giacomino (Modica, ndr) ci farà questo favore. Dobbiamo essere tutti uniti, vorrei che i tifosi capissero. I due campionati in C sono costati 2,5 milioni di euro, con quei soldi si va ai playoff non si soffre per la salvezza. Se spendiamo troppo e ci salviamo per miracolo abbiamo investito male.

Io faccio il presidente e devo delegare e dare fiducia e se le cose non vanno bene io intervengo a gennaio. Non ha salvato la squadra Raciti o la squadra, ma Pietro Sciotto ha fatto il miracolo nelle finestre di mercato di gennaio. Da 7 anni anche io aspetto l’attaccante da 15 gol, preferisco spendere gli stessi soldi per prendere un giocatore buono che due mediocri.

A Franza, che dice di essere disponibile, dico di dare una mano. Il gruppo è importante e se tutti siamo uniti, dirigenti, allenatore e tifosi, tutto passa ed è quello che chiedo. Per la pace e la tranquillità di tutti, ripartiamo tutti da zero”.

Roma: “Sono emozionato, qui l’occasione della mia vita”

“Per me è un onore e sono molto emozionato dell’incarico. Probabilmente sono il signor nessuno ma spero di dimostrare quello che sono, amo lavorare e prometto che mi impegnerò e lavorerà sempre al massimo per l’Acr Messina e la sua piazza storica. Una delle persone più care della mia vita era un grande tifoso del Messina e per questo dovrò dare di più in questa piazza, è l’occasione della mia vita. Ci vorrà tanto impegno, abnegazione e lavoro ed è questo che prometto. Mister Giacomo Modica è una garanzia umana, di lavoro, e dietro questa reunion credo ci sia molto buonsenso da parte di presidente e allenatore”.

Modica: “Incominciamo nel migliore dei modi”

“Sento Messina come casa mia, prima da giocatore e anche da allenatore, provo una gratitudine infinita e immensa per la città. Ringrazio il presidente per avermi dato quest’altra opportunità e confesso che mi è dispiaciuto di quando me ne sono andato in quel modo dalla sala stampa ormai sei anni fa. Voglio incominciare nel miglior modo possibile, il presidente è passionale e s’infervora perché ama Messina. Devo essere bravo a far capire al presidente che ci sono i ruoli, tu dai gli input e noi portiamo i risultati.

Importante sarà l’organizzazione e il rispetto, troviamo gli ingredienti tutti insieme. Cercherò di portare il mio entusiasmo in questo gruppo di ragazzi, voglio gente dedita al lavoro e con la pancia vuota con me non si rimane. Chi è con me sa che deve amare questa maglia perché è la più bella del mondo, facendo il lavoro che è più bello del mondo, deve essere serio per chi lo paga e per i tifosi. Insieme si vince solo se siamo uniti e compatti, io so che questa città, ne sono sicuro, ha bisogno di uno scatto per ritrovarsi nel mondo del calcio che conta. Le uniche promesse che facciamo è che lavoreremo per dare soddisfazione alla nostra gente”.

