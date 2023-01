Acr Messina. Tesserati Baldé e Celesia, si rinforza la difesa giallorossa - Tempostretto

Il centrale difensivo portoghese, con un passato nel Benfica, si era unito al gruppo già da giorni. Celesia è il terzino mancino che mancava all'Acr Messina

MESSINA – L’Acr Messina comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Helder Baldé (nell’immagine in evidenza), nato a Lisbona il 3 agosto 1998. Il possente centrale di 196 centimetri rappresenta un rinforzo importante per la retroguardia di mister Raciti. Qualche minuto più tardi il Messina comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Christian Celesia, il difensore di piede mancino, adattabile anche a terzino che si aspetta.

I calciatori sono già a disposizione dello staff tecnico, al momento si è in attesa del transfer per Baldé, se arriverà in tempo potrà scendere in campo contro il Catanzaro; mentre Celesia provenendo dal Potenza non ne ha bisogno. Di Baldé in particolare mister Raciti nelle recenti dichiarazioni aveva detto: “Si sta allenando con noi e lo stiamo valutando[…] Profilo che potrebbe darci una mano”.

Baldé è il quinto rinforzo del mercato invernale del Messina, Celesia il sesto, il presidente Sciotto aveva promesso tra i 6 e gli 8 acquisti. Prossime caselle da spuntare adesso potrebbero essere per rinforzare l’attacco. Il direttore sportivo Logiudice ha detto che vorrebbe un giocatore, trequartista, bravo nello stretto e nell’uno contro uno e si lavorava per avere dal Lamezia Terme, in serie D, l’ex biancoscudato Simone Addessi che avrebbe già sposato la causa, ma la sua attuale squadra non vuole lasciarlo andare.

Helder Baldé, difensore centrale

Cresciuto nel settore giovanile del Benfica, ha mosso i primi passi della sua carriera in Portogallo dalle formazioni under 23 sino all’esordio nel massimo campionato avvenuto nel 2019. L’ultima esperienza, prima di sbarcare in riva allo Stretto, è stata in Svizzera tra le fila del Lugano. Ha vestito la maglia della nazionale portoghese con le selezioni under 19 e under 20.

Christian Celesia, difensore mancino

Nato a Torino il 22 gennaio 2002, cresce nel settore giovanile della società granata diventandone un punto fermo con le formazioni under 17 e under 19. Nella stagione 2019/2020 colleziona 19 presenze con la Primavera e corona il sogno di esordire in Serie A nell’ultima giornata di campionato contro il Bologna. Nel 2021/2022 inizia il suo percorso nel calcio professionistico.

Nella prima parte di stagione scende in campo tre volte con la maglia dell’Alessandria in Serie B e conclude la sua annata nel girone C di Serie C con i 12 gettoni di presenza in forza alla Paganese. La sua avventura nel raggruppamento meridionale di terza serie prosegue anche quest’anno. Nella prima parte di stagione veste la maglia del Potenza collezionando 6 presenze tra campionato e Coppa di categoria.

Immagini all’interno di questo articolo dall’Ufficio Stampa dell’Acr Messina

