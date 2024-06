Addio a Gaetano Tortorella, luminare della neuropsichiatria infantile

Per anni, direttore dell'Unità operativa complessa al Policlinico di Messina e figura di riferimento a livello nazionale

MESSINA – Era andato in pensione ma non aveva smesso di essere un punto di riferimento per generazioni di genitori. Un faro, per competenza e umanità, nel sud d’Italia e a livello nazionale. “Sempre disponibile, di giorno e di notte”, dicono in tanti sui social. È morto il docente universitario Gaetano Tortorella, luminare della neuropsichiatria infantile. Per anni, è stato direttore dell’Uoc (I’Unità operativa complessa) di Neuropsichiatria infantile e direttore della Scuola di specializzazione in Neuropsichiatria infantile dell’Azienda ospedaliera universitaria del Policlinico “Gaetano Martino” di Messina.

Di Tortorella, in queste ore, vengono ricordate pure la sensibilità e l’attenzione ai piccoli pazienti. “Un maestro, un uomo immenso, un concentrato di etica e deontologia, una mente brillante, una persona di fede e di scienza, un generale della medicina, oltre i dettami accademici, e dotato di rara empatia”: così lo ricorda su Facebook Eleonora Urzì Mondo, esperta di comunicazione.

I funerali saranno lunedì 24 giugno, alle 9, alla chiesa di San Nicolò di Messina.

Foto tratta dalla pagina Facebook di Valerio Vella.