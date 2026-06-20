Addio a Nanda Vizzini, fotografa come il padre Michelangelo

Ha portato avanti una tradizione di famiglia con un forte legame con Messina

MESSINA – Ha portato avanti la tradizione di famiglia: una vita al servizio della fotografia. Nanda Vizzini, fotografia e figlia di Michelangelo Vizzini, figura storica in città e a Taormina, è morta a Messina. Dal premio Vizzini, con un concorso fotografico, a tante altre attività professionali, è stata una presenza costante della vita culturale.

I funerali sono in programma lunedì 22 giugno, alle 10.30, nella chiesa di San Luca a Messina.

Ai familiari le condoglianze di Tempostretto e dell’editore Pippo Trimarchi.