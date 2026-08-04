Ponte, “dal Consiglio dei ministri ok a delibera Iropi”

Lo ha comunicato il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Un passo importante per l'iter del ponte sullo Stretto", viene sostenuto

“Grazie all’impegno del ministro Salvini, il Consiglio dei ministri odierno ha approvato la

delibera Iropi”. Così il Mit, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una nota”. Si tratta della procedura e relazione tecnica che il governo italiano ha adottato nell’ambito delle procedure previste

dall’articolo 6.4 Habitat dell’Unione europea.

Sulla precedente delibera Iropi (motivi imperativi di rilevante interesse pubblico) si sono registrate le riserve della Corte dei conti, con richieste di chiarimenti.

“Un passo importante che conferma come l’iter del Ponte sullo Stretto di Messina stia andando avanti, considerato anche che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (Via) e la Valutazione di incidenza ambientale (VIncA) sono state completate con successo”, sostiene il ministero (fonte Ansa).

Intanto è attesa giovedì 6 agosto la riunione conclusiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il parere sul progetto. E sabato 8 agosto ci sarà il corteo no ponte a Messina, a Piazza Cairoli, dalle 18.30.

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