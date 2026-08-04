 Ponte, "dal Consiglio dei ministri ok a delibera Iropi"

Ponte, “dal Consiglio dei ministri ok a delibera Iropi”

Redazione

Ponte, “dal Consiglio dei ministri ok a delibera Iropi”

Tag:

martedì 04 Agosto 2026 - 21:47

Lo ha comunicato il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Un passo importante per l'iter del ponte sullo Stretto", viene sostenuto

“Grazie all’impegno del ministro Salvini, il Consiglio dei ministri odierno ha approvato la
delibera Iropi”. Così il Mit, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una nota”. Si tratta della procedura e relazione tecnica che il governo italiano ha adottato nell’ambito delle procedure previste
dall’articolo 6.4 Habitat dell’Unione europea.

Sulla precedente delibera Iropi (motivi imperativi di rilevante interesse pubblico) si sono registrate le riserve della Corte dei conti, con richieste di chiarimenti.

“Un passo importante che conferma come l’iter del Ponte sullo Stretto di Messina stia andando avanti, considerato anche che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (Via) e la Valutazione di incidenza ambientale (VIncA) sono state completate con successo”, sostiene il ministero (fonte Ansa).

Intanto è attesa giovedì 6 agosto la riunione conclusiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il parere sul progetto. E sabato 8 agosto ci sarà il corteo no ponte a Messina, a Piazza Cairoli, dalle 18.30.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Idrogeno verde, viaggio nell’hub sperimentale del Cnr a Capo D’Orlando VIDEO
Nasce M’ama Club & Restaurant, ritorno alle origini tra mare e gusto
Emergenza caldo a Messina con temperature oltre i 35 gradi, bollino rosso giovedì
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED