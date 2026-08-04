Indagine sul crollo a Messina, arrivano i super periti

Chi sono gli esperti incaricati dalla Procura. In programma mercoledì il loro conferimento d'incarico e quello per le autopsie delle vittime di Pistunina. E un nuovo interrogatorio

MESSINA – Continuano le indagini sulle cause del crollo a Pistunina. Domani, nella necessità di accertamenti tecnici non ripetibili, avverrà il conferimento dalle sostitute Miliotti e Ardizzone dell’incarico come consulenti tecnici all’ingegnere e professore Andrea Prota e agli ingegneri Antimo Fiorillo e Rodolfo Urbani.

Il programma di mercoledì: dall’interrogatorio alle autopsie

Domani in programma pure l’interrogatorio di Pasquale D’Alì, alle 11.30, uno dei tre indagati. Sempre domani sarà conferito l’incarico per l’autopsia sul corpo dell’imprenditore Carmelo Leone. E ancora, alla Procura della Repubblica, avverrà il conferimento dell’incarico per procedere all’autopsia sul corpo della giovane Alessandra Frazzica. Le altre due vittime recuperate sono Sara e Rosa Leone.

Come consulenti tecnici, sono stati nominati dalle pubbliche ministere Anita Siliotti e Antonietta Ardizzone la professoressa Elvira Ventura e il dottor Gennaro Baldino, medici legali. E gli esami su tutti i quattro corpi ritrovati potrebbero anche svolgersi nella giornata di domani.

Chi sono i super periti incaricati dalla Procura

Ma chi sono i periti? Il professore e ingegnere Prota è presidente dell’Ordine degli ingegneri della Campania, ordinario di Tecnica delle costruzioni all’università Federico II di Napoli, autore di oltre 600 articoli scientifici e ha fatto parte di gruppi di lavoro nel campo delle emergenze post sisma.

Antimo Fiorillo è un ingegnere strutturista, anche lui proveniente dall’università Federico II di Napoli. Sia Prota, sia Fiorillo si sono pure occupati, come periti, del crollo del tetto dell’auditorium “Nicola Calipari” a Reggio Calabria. Al pari sempre di Prota, che coordinava la struttura, Fiorillo ha collaborato con il Consorzio Reluis per “attività di sperimentazione mirata alla definizione delle procedure di analisi delle attività di riparazione degli edifici a seguito del terremoto dell’Aquila”.

Rodolfo Urbani è un ingegnere civile e ambientale ed è messinese.

Gli avvocati e il consulente di parte

Quanto ai legali in campo, Alessandro Panarello è assistito dall’avvocato Salvatore Silvestro. Pasquale D’Alì dall’avvocato Antonello Scordo. Pietro Leone è assistito dagli avvocati Sebastiano Campanella e Maurizio Di Silvestro.

A loro volta, Cristina Scimone, Federica Leone e Domiziana Leone, familiari di Carmelo Leone, hanno conferito l’incarico agli avvocati Nunzio e Franco Rosso, quali difensori di fiducia, e all’ingegnere Francesco Triolo, come consulente tecnico di parte.

L’avvocato Giovanni Caroè e Cesare Santonocito, invece, tutela i familiari di Alessandra Frazzica. E la signora Yang Fenfen, che ha parlato di “ingentissimi danni patrimoniali” subiti, ha nominato per rappresentarla gli avvocati Antonio Giacobello e Giuseppe Maisano.

Mancano due dispersi

Proseguono intanto le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca delle persone coinvolte nel crollo dell’edificio di tre piani avvenuto il 30 luglio a Pistunina. I due dispersi sono il marito di Rosa Leone, Santino Magazzù, e il collaboratore domestico Lhairu Warnakulasuriy.