Addio ai marciapiedi sul Viale San Martino: come cambierà l’isola pedonale

Nuova pavimentazione da via Santa Cecilia a piazza Cairoli. E accanto ai pedoni correrà la pista ciclabile

MESSINA – L’isola pedonale del viale San Martino cambierà volto. Non ci saranno più il marciapiede e la carreggiata separate ma una nuova isola con un’unica pavimentazione. Dalla via Santa Cecilia a piazza Cairoli l’area pedonale e la pista ciclabile cammineranno l’una accanto all’altra. Non esisterà più il dislivello fra il marciapiede che costeggia le attività commerciali e quella che fino a qualche mese fa era la corsia per le auto.

Tutto questo diventerà realtà quando entreranno nel vivo i lavori per il progetto di riqualificazione della linea tranviaria. Il presidente di Atm Pippo Campagna ha firmato la consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria. Alla presenza del sindaco di Messina Federico Basile e del vice Salvatore Mondello si è discusso di come cambierà volto il percorso del tram ma anche le vie attraversate dalle rotaie.

Volto nuovo

La tanto discussa isola pedonale del viale avrà un aspetto completamente nuovo e alla fine dei lavori non si potrà più parlare di una semplice strada chiusa perché avrà tutte le caratteristiche di un’area pedonale.

Cambierà look anche piazza Cairoli: sparirà la griglia alla fermata del tram, la cosiddetta “tarigghia”. Al suo posto ci saranno pensiline dotate di pannelli informativi per i viaggiatori in attesa.

Sarà ripavimentata con il basolato lavico anche la via I Settembre, dal viale San Martino basso a piazza della Repubblica. Quest’ultima, se il Ministero darà il nulla osta, sarà completamente diversa. Il tram non farà più il giro che fa adesso e la piazza sarà molto più ampia, su un unico livello e senza le rotaie del tram vicino all’ingresso della stazione ferroviaria. Questo lascerà spazio ad aree verdi e camminamenti fra gli alberi.

Boccetta

Cambierà aspetto anche la fermata di via Vittorio Emanuele II, fra il viale Boccetta e la passeggiata a mare. Qui verrà ampliato il marciapiede che costeggia Largo dei Marinai Russi. Ora il passaggio pedonale è pressoché inesistente e un muretto ostacola l’ingresso nella villetta per chi scendendo dal tram si dirige verso la via Garibaldi.

Viale della Libertà

Infine i lavori di sostituzione dei binari lungo tutto il viale della Libertà dovrebbero ridurre gli allagamenti che caratterizzano la via ad ogni pioggia abbondante. Qui le rotaie verranno completamente sostituite, così come i terminal Zir e Annunziata. Insomma un progetto che preverte tanti stralci, tanti cambiamenti e tanti anni di cantieri.

