Milazzo. Rifiuti edilizi, al via la bonifica di Croce di Mare

Già avviati gli interventi di bonifica dell’area di Croce di Mare, a Milazzo, dove saranno rimossi tutti i rifiuti edilizi presenti nella zona

MILAZZO – Al via gli interventi di bonifica di Croce di Mare, nella città del Capo. I lavori, affidati alla Gestam s.r.l. di Villafranca Tirrena, sono stati finanziati per 33.004,02 euro dall’ARTA – ufficio Demanio Marittimo nell’ambito di una manifestazione d’interesse a cui ha partecipato il Comune. Con lo stesso finanziamento, a conclusione dei lavori, si prevede la rimozione di rifiuti presso la ‘Ngonia del Tono.

La bonifica di Croce di Mare riguarderà, principalmente, la rimozione dei rifiuti edilizi presenti nell’area -sottolinea il Comune di Milazzo– da quasi 50 anni. Adesso la zona sarà restituita alla cittadinanza, riacquistando decoro e pulizia.

«Un segnale -ha dichiarato il sindaco di Milazzo, Pippo Midili- che l’Amministrazione vuole dare ai cittadini affinché l’area Croce di Mare, da sempre ostaggio del degrado più assoluto e ritenuto luogo idoneo ad essere trasformato in discarica abusiva di qualsiasi materiale, possa riacquistare quel pregio che viene riconosciuto per le caratteristiche del sito ed essere solo ed esclusivamente un riferimento decoroso per i bagnanti che sono soliti recarsi a mare nella riviera di Levante e che a seguito di questa bonifica potranno frequentarlo in condizioni di maggiore sicurezza».