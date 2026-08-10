 Adesca un 13enne, arrestato un 36enne del Messinese per atti sessuali con minorenne

Adesca un 13enne, arrestato un 36enne del Messinese per atti sessuali con minorenne

Marco Olivieri

Adesca un 13enne, arrestato un 36enne del Messinese per atti sessuali con minorenne

lunedì 10 Agosto 2026 - 11:24

L'uomo lo avrebbe portato in auto, costringendolo ad avere rapporti sessuali, a Catania. La denuncia dei genitori

CATANIA – Prima lo avrebbe adescato in piazza Abramo Lincoln a Catania, parlando di calcio e presentandosi con un nome di fantasia. Poi, appurato che era solo, lo avrebbe portato in auto, costringendolo ad avere rapporti sessuali. Un 36enne, residente nella provincia di Messina, è stato arrestato per atti sessuali con minorenne. E avrebbe già dei precedenti per reati sessuali in danno di minori.

Tutto è partito dalla denuncia dei genitori del tredicenne. Le indagini, eseguite dagli agenti di polizia del commissariato di pubblica sicurezza Borgo Ognina, si sono avvalse delle immagini della videosorveglianza.

L’uomo, in auto, si sarebbe spostato in una zona meno trafficata, nella zona di Vulcania, e lì avrebbe commesso il reato. Le indagini hanno consentito di identificare prima l’auto e poi la persona.

“Un altro minore è riuscito a scappare”

“Un ulteriore riscontro della pericolosità del soggetto è giunto dalla circostanza che, qualche giorno dopo, l’uomo avesse tentato di avvicinare con analoghe modalità un altro minore, il quale però riusciva a scappare e ad allertare i propri genitori, che presentavano denuncia presso il commissariato Borgo Ognina”, evidenzia la Procura distrettuale della Repubblica di Catania.

La polizia ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nella Casa circondariale di piazza Lanza a Catania. Ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari (fonte Adnkronos).

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Idrogeno verde, viaggio nell’hub sperimentale del Cnr a Capo D’Orlando VIDEO
Nasce M’ama Club & Restaurant, ritorno alle origini tra mare e gusto
Messina nord, oggi sospensione dell’erogazione idrica per 4 ore LE ZONE
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED