 Messina nord, oggi sospensione dell'erogazione idrica per 4 ore LE ZONE

Messina nord, oggi sospensione dell’erogazione idrica per 4 ore LE ZONE

Redazione

Messina nord, oggi sospensione dell’erogazione idrica per 4 ore LE ZONE

lunedì 10 Agosto 2026 - 07:00

Un intervento urgente per una rilevante perdita nella condotta lungo la Panoramica creerà dei disagi, avverte Amam. Ecco dove e quando

MESSINA – L’annuncio Amam è di ieri e riguarda la giornata di oggi. “A seguito della segnalazione di una rilevante perdita lungo la condotta DN 300 che corre lungo la strada Panoramica e alimenta i serbatoi della zona nord, lunedì 10 agosto, saranno eseguiti i necessari lavori di riparazione per ripristinare la piena funzionalità dell’adduttrice. Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni tecniche, la cui durata è stimata in circa quattro ore, dalle ore 12.00 alle ore 16.00, sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua lungo la linea interessata”.

Le zone interessate e le segnalazioni ad Amam

“Al termine dell’intervento, completate le operazioni tecniche, la distribuzione idrica sarà progressivamente ripristinata nelle aree interessate. Le zone coinvolte dall’interruzione programmata sono: Curcuraci, Marotta, Faro Superiore, Salita Fosse, Pace, Sant’Agata, Torre Faro, Ganzirri e Mortelle. Amam invita i residenti delle aree indicate a seguire i propri canali ufficiali di informazione e comunicazione per tutti gli aggiornamenti sull’andamento dell’intervento e sulla ripresa della distribuzione. I tecnici saranno impegnati per ridurre al minimo i tempi dei lavori e limitare quanto più possibile eventuali disagi”, viene evidenziato dalla partecipata.

“Durante il periodo di interruzione, Amam resta disponibile a rispondere alle eventuali richieste di approvvigionamento sostitutivo che dovessero rendersi necessarie. Per informazioni, segnalazioni o richieste di assistenza, si ricorda che il numero 090 3687711 è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7”.

L’immagine è di repertorio.

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