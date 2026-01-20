Aeroporti, i dati del 2025. Catania resta a 12,3 milioni, Reggio sfiora il milione (989mila, + 56 %)

Dopo anni di crescita Fontanarossa resta invariato mentre Ravagnese fa il suo massimo di sempre

Catania eguaglia il dato del 2024, Reggio fa il suo massimo di sempre. Nel dettaglio Fontanarossa chiude il 2025 a 12 milioni 363mila 135 passeggeri, + 0.2 %, e resta il quinto aeroporto italiano, mentre Reggio a 988mila 979 passeggeri, + 56.5 %, soglia del milione solo sfiorata. Ecco i dati del numero di passeggeri negli aeroporti nel 2025.

La situazione in Sicilia e Calabria

Nel resto della Sicilia si registrano dati contrastanti: Palermo consolida la sua posizione con 9.243.939 passeggeri (+3,4%); Trapani subisce una flessione del 6,3%, fermandosi a 1.015.434 transiti; Comiso accusa il calo più vistoso dell’isola con un pesante -48,5% (135.300 passeggeri).

In Calabria, oltre all’exploit di Reggio, si osserva la ripresa di Lamezia Terme che tocca i 3.071.887 passeggeri (+12,3%) e la crescita costante di Crotone, che con 344.478 passeggeri sale del 24,5%.

I collegamenti per Catania

Sul fronte dei collegamenti da e per Messina, da un anno all’altro non è cambiato nulla e restano le difficoltà di sempre, in attesa del completamento del raddoppio Giampilieri – Fiumefreddo, grazie al quale Fontanarossa diventerebbe raggiungibile in 50 minuti di treno.

Per Catania nove corse bus Sais dirette andata e altrettante al ritorno, in un’ora e venti minuti a partire da Boccetta e un’ora e dieci da Tremestieri, più altre venti andata e altrettante al ritorno con fermate dentro Catania e un tempo di percorrenza di un’ora e cinquanta a partire dalla stazione centrale. Il costo è di 8.40.

C’è anche l’opzione treno: per entrambe le direzioni undici corse dirette più cinque con cambio a Catania Centrale, in tempi compresi tra un’ora e ventotto minuti e due ore e ventitré minuti, a seconda del numero di fermate. Il costo è di 9.70.

Fra bus e treno, 45 corse andata e 45 ritorno, niente male per quantità ma a volte in tempi troppo lunghi e con le incognite del traffico autostradale e ferroviario.

Quelli per Reggio

Per Reggio due opzioni: una è un servizio bus privato su prenotazione, con traghettamento su navi Caronte, con un tempo previsto di un’ora e venti minuti e un costo di 20 euro nei feriali e 25 nei festivi; l’altra è l’accoppiata aliscafo + bus, ad un costo di 5,50 euro. In questo caso le corse aliscafo sono 18 per direzione, che si riducono a 8 sabato, domenica e festivi, e impiegano fra 30 e 35 minuti. Il problema è che le corse dirette tra porto e aeroporto di Reggio sono appena cinque per direzione, in un tempo compreso fra 20 e 25 minuti. Se si ha la fortuna di beccare la coincidenza si riesce ad essere in aeroporto o a casa in un’ora ma non è semplice perché mentre per Catania ci sono le incognite del traffico autostradale o ferroviario, qui ci sono anche quelle delle condizioni meteo marittime.

In alternativa ci si può affidare alle linee urbane 27 e 28, che però fanno tante fermate e impiegano più tempo, a seconda del traffico. In direzione Messina si possono anche prendere in considerazione, meno in direzione aeroporto perché si rischia di perdere l’aereo.

La classifica nazionale

A livello nazionale, lo scalo di Roma Fiumicino si conferma il primo italiano superando i 50 milioni di passeggeri (+4,5%). Sono 54 milioni 853mila 968 se si aggiungono i quasi 4 milioni di Roma Ciampino.

Il sistema milanese fa di più: 59 milioni 296mila 307, sommando i dati di Malpensa, Orio al Serio e Linate.

Nella “top 10” dei volumi di traffico si posizionano nell’ordine: Roma Fiumicino (50.872.356); Milano Malpensa (31.234.229); Bergamo Orio al Serio (16.932.031); Napoli Capodichino (13.257.401); Catania Fontanarossa (12.363.135); Venezia Tessera (11.839.436); Bologna Borgo Panigale (11.210.132); Milano Linate (11.130.047); Palermo Punta Raisi (9.243.939); Bari Palese Macchie (7.990.916).

Complessivamente, il sistema aeroportuale italiano ha gestito nel 2025 oltre 229 milioni di passeggeri, con una crescita media del 5%.