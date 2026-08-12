Aeroporto intercontinentale del Mediterraneo, la Sciara Holding torna alla carica

Il ceo della società, Fabio Bartolotti, ha annunciato che "la fase di acquisizione preventiva delle aree nelle quali sorgerà la struttura è già iniziata"

La Sciara Holding, società che punta da tempo alla costruzione dell’Aeroporto intercontinentale del Mediterraneo da far sorgere nella Valle del Mela, in provincia di Messina, torna alla carica. Con una breve nota il ceo Fabio Bertolotti ha annunciato “l’avvio ufficiale della fase di manifestazione di interesse relativa alle aree e agli immobili situati nei territori dei Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Merì e Milazzo, nell’ambito del progetto per la realizzazione dell’aeroporto intercontinentale del Mediterraneo”.

E ha spiegato che “la Sciara Holding da mesi, ha depositato e protocollato, anche come soluzione tecnica, tutelandola quindi sotto ogni diritto, tutta la documentazione utile, terminando l’iter burocratico di propria competenza, dimostrando la rilevanza strategica internazionale e la piena sostenibilità economica e ambientale dell’aeroporto. Il progetto ha riscosso l’interesse concreto degli enti preposti e della stessa cittadinanza; la fase di acquisizione preventiva delle aree nelle quali sorgerà la struttura è già iniziata con un’ottima disponibilità da parte dei proprietari finora raggiunti”.