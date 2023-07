Aeroporto Tito Minniti, Salvini: "Entro l'anno via tutte le limitazioni". Soddisfatti Minasi e Saccomanno - Tempostretto

Il ministro Salvini ha incontrato Enac, Enav e Sacal per metterle di fronte alle loro responsabilità e trovare finalmente soluzione al problema

ROMA – Dopo il vertice convocato dal Ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, giungono buone notizie per l’aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria. Infatti sono state rimosse le limitazioni per la pista 15, a regime e percorribile da tutti i vettori e gli equipaggi, come per la pista 33 sottoposta ancora a restrizioni dove si sta pensando ad un piano di volo specifico. “Entro l’anno – è la promessa – via tutte le limitazioni“. Sarà necessario però addestrare i piloti: e per questo Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile, ha assicurato che coprirà i costi di noleggio di un simulatore di volo: sarà messo a disposizione delle compagnie aeree interessati per studiare i percorsi di avvicinamento al Tito Minniti. Ma si è discusso anche dei collegamenti intermodali con la Sicilia nord orientale, con l’obiettivo di ampliare il bacino d’utenza e rispondere alla domanda di trasporto dell’area dello Stretto. Si punta a passare da un traffico attuale di 200mila passeggeri a circa un milione nel giro di 4 anni . All’incontro hanno partecipato anche i rappresentanti della Sacal, la società che gestisce i tre scali calabresi, e dell’Enav, l’ente nazionale per l’assistenza al volo.

MINASI: “UN SUCCESSO STREPITOSO, ATTESO DA ANNI”

Una notizia accolta positivamente dalla senatrice Tilde Minasi: “La Lega, con il Ministro Salvini e i suoi rappresentanti sul territorio – ha dichiarato – è riuscita finalmente a sbloccare la situazione dell’aeroporto di Reggio Calabria, portando a casa un successo strepitoso, atteso da lunghissimi anni: l’eliminazione delle limitazioni all’operatività dello scalo che, finora, avevano rappresentato l’ostacolo – e l’alibi perfetto – per bloccare la crescita dell’Infrastruttura a favore di altri territori!

Ribadisco con gioia – dice ancora Minasi – il mio grazie al Ministro per aver risposto immediatamente alle mie sollecitazioni e per aver convocato in sole 24 ore un tavolo tecnico con Enac, Enav e Sacal per metterle di fronte alle loro responsabilità e trovare finalmente soluzione al problema.

Ce l’abbiamo fatta, a dispetto di chi ha lanciato stupide accuse di “intermittenza” e di voler “salire sul carro dei vincitori”, nonchè di chi da sinistra, responsabile negli anni passati dello sfacelo del nostro scalo, ha cercato di attribuirne la responsabilità agli avversari”

SACCOMANNO: “LA LEGA ALLE PAROLE FA SEGUIRE I FATTI”

Per il commissario regionale della Lega, Giacomo Saccomanno, “inizia un percorso nuovo che potrebbe, se assistito da una politica attenta e concreta, rendere lo scalo un punto di riferimento sia per Reggio Calabria che per la Sicilia. Specialmente, avendo riguardo alla realizzazione del ponte sullo Stretto che renderà le città come unico comprensorio. La Lega alle parole fa seguire i fatti e, sicuramente, Reggio Calabria e Messina avranno uno scalo importante e che consentirà collegamenti veloci”.