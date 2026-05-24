Affluenza in calo nel Messinese, ha votato il 13,82% alle 12

Nei 17 Comuni della provincia ha votato il 2,75% in meno rispetto al 2022. In controtendenza il voto a Milazzo e in poche altre realtà

MESSINA – Meno persone rispetto al 2022 nelle urne elettorali per le amministrative. Alle ore 12, ma questa volta si vota oggi e domani, ha votato nei 17 Comuni del Messina il 13,82%, in base ai dati della Regione siciliana. Ovvero ha votato il 2,75% in meno rispetto al 2022. A Messina il 13,88% degli aventi diritto (188.540). Nel 2022, alle 12, era il 16,66%.

Come riduzione, Mirto segna un significativo -9,67%. Ma ci sono anche i Comuni in controtendenza: Malvagna con un incremento del +5,62% , Naso +3,27%, San Salvatore di Fitalia +2,11% e Milazzo +2,00%. In quest’ultimo Comune ha votato il 13,49%. A Barcellona Pozzo di Gotto flessione solo dello 0,14% e l’affluenza è del 13,71%. A Giardini Naxos ha votato il 15,02%, con una diminuzione dell’1,52%.

Le operazioni di voto proseguiranno sino alle ore 23 di oggi e riprenderanno domani dalle ore 7 alle 15.

Articoli correlati