Agenzia del Farmaco, Lara Gitto (UniMe) presidente della nuova commissione scientifica

L'associata di Economia politica è stata designata dal ministro Schillaci. I complimenti della rettrice Spatari

MESSINA – La professoressa Lara Gitto, associata di Economia politica presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Messina, è stata designata dal ministro della Salute Orazio Schillaci come presidente della nuova Commissione scientifica ed economica (Cse) dell’Agenzia del farmaco. “L’organismo sostituirà la Commissione tecnico-scientifica (Cts) e il Comitato prezzi e rimborsi (Cpr) dell’Aifa e costituisce un tassello basilare nella nuova struttura organizzativa dell’Agenzia”, fa sapere l’Università.



La docente si è occupata di economia sanitaria sin dalla sua formazione post-laurea. Oltre a essere componente di diverse associazioni scientifiche che operano in questo settore, in questi anni aveva già avuto modo di collaborare con importanti istituzioni nazionali e internazionali.

“È una nomina – afferma la rettrice Giovanna Spatari – che rappresenta per l’Ateneo un motivo di grande orgoglio. Alla collega rivolgo, a nome di tutta la comunità accademica, i complimenti e gli auguri di buon lavoro. Sono convinta che anche in questo ruolo saprà dimostrare quelle capacità e competenze che sono state alla base della scelta di affidarle un organismo così importante. Allo stesso tempo, sono certa che la professoressa Gitto contribuirà a portare in alto il nome dell’Università degli studi di Messina, dove si è formata e nella quale si è sviluppata la sua carriera accademica”.