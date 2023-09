Aggredisce e minaccia l'ex compagna nel cuore della notte, arrestato - Tempostretto

A San'Alessio Siculo la donna ha chiamato il 112 e i carabinieri hanno fermato un 33enne sotto casa della vittima

SANT’ALESSIO SICULO – Una donna viene aggredita di notte sotto casa dal suo ex compagno. Viene aggredita e minacciata. Chiama il 112, a San’Alessio Siculo, e i carabinieri arrestano, in flagranza di reato, un 33enne, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo è ora ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi abitualmente frequentati, con il divieto di comunicare con quest’ultima con qualsiasi mezzo.

La donna è stata ascoltata dai militari dell’Arma e ha dichiarato di aver subito ripetute aggressioni, molestie e minacce da parte dell’ex. A seguito dell’aggressione, la donna ha anche riportato lievi lesioni ed è stata visitata dai sanitari del 118 intervenuti sul posto.