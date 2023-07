Aggredisce la compagna provocandole traumi e fratture, arrestato 46enne - Tempostretto

E' stato posto ai domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi, neppure via computer o telefono

Minacce, molestie e violente aggressioni all’ex compagna. Lei si era rivolta al Commissariato di Polizia di Milazzo, portando i referti che documentavano gravi traumi e fratture.

Così l’uomo, 46 anni, era stato subito “ammonito” dal questore di Messina per violenza domestica, ora è stato arrestato per il reato di atti persecutori, su decisione del giudice del Tribunale di Barcellona, e posto ai domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi, neppure via computer o telefono.

La donna è stata portata in una struttura di accoglienza ad indirizzo segreto.