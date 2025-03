Aggredisce prima la moglie e poi i carabinieri. Arrestato 51enne

Si è scagliato anche contro i militari intervenuti, prima di essere bloccato e portato in carcere

Una chiamata di un cittadino al 112, che ha visto una donna uscire da un condominio, minacciata e inseguita da un uomo.

I carabinieri sono arrivati sul luogo, a Patti, e hanno visto un uomo ubriaco, che continuava a insultare e minacciare la moglie 38enne, tentando anche di aggredirla fisicamente. Il 51enne ha aggredito pure i carabinieri, che sono riusciti a fermarlo e condurlo in caserma, grazie all’aiuto di una pattuglia della polizia.

E’ stato arrestato per “maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale” e portato al carcere di Barcellona, in attesa di decisione del giudice.