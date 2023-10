Aggressione al comandante Giardina, gli ambulanti: "L'avi cu nui" - Tempostretto

Interrogati padre e figlio: chiedono la liberazione e parlano di "accanimento" nei loro confronti da parte del capo della Metropolitana

MESSINA – Confermano tutto Salvatore Centorrino e il figlio Carmelo, gli ambulanti arrestati per avere aggredito e malmenato il comandante della Polizia Metropolitana Giovanni Giardina. Interrogati dal giudice per le indagini preliminari Monia De Francesco, i due hanno scelto di parlare, spiegando di essersi sentiti provocati dal comandante. Da qui la reazione.

L’aggressione

A “cominciare” sarebbe stato il figlio 19enne, quando Giardina ha strattonato il padre 40enne, spingendolo fuori dall’abitacolo del furgone. Poi l‘aggressione, con una pinza, dello stesso padre. I due, che vendevano castagne con un furgone, erano stati già “sloggiati” poco prima dalla loro postazione da Giardina, che aveva applicato il nastro rosso. Ma erano tornati a vendere la merce quasi nello stesso posto. Da qui il ritorno del comandante, e la “rissa” che ha lasciato Giardina esanime sull’asfalto.

La versione degli ambulanti

Accompagnati dal difensore, l’avvocato Filippo Pagano, i due hanno insomma confermato la versione resa quando si sono costituiti alla Polizia, la stessa sera del fatto, parlando di un “accanimento” del comandante nei loro confronti. Il difensore chiede al giudice la liberazione dei suoi clienti, entrambi ai domiciliari, ed ha già depositato ricorso anche al Tribunale del Riesame.

L’intervento contestato

Il legale parla della possibilità che nei confronti di Giardina si possa ravvisare una sorta di abuso di autorità e mette in dubbio le stesse violazioni amministrative contestate dalla Polizia ai due ambulanti, fermati qualche giorno prima sempre con la stessa merce ma sanzionati in maniera del tutto diversa, rispetto all’intervento finito in aggressione.